Очільник Полтавської ОВА розповів про ворожі обстріли та удар по Кременчуцькому НПЗ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 838

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації звернувся до жителів області та розповів про ситуацію на Полтавщині.

За його словами ця ніч минула спокійно, але вчора вночі, вранці та вдень ворог завдав ракетних обстрілів по трьох містах області.

У Полтаві під удар потрапили кілька об’єктів критичної інфраструктури, які зазнали серйозних руйнувань. Найважче було у Кременчуці та Миргороді.

- Інфраструктуру Кременчуцького НПЗ знищена. Був масований обстріл. Завод не працює. Кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. Пожежа вже локалізована, але рятувальники продовжують працювати. Є локальні забруднення повітря, однак без екологічної катастрофи. Прошу жителів області не створювати черг, штучний дефіцит на АЗС, - зазначив Дмитро Лунін.

За його словами, у Миргороді після удару пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому, зокрема склад паливно-мастильних матеріалів.

- На щастя поранених і загиблих в області немає. Ворогу не вдасться залякати Полтавщину і наших людей. Область живе працює і робить все для перемоги, - заявив очільник ОВА.

Він повідомив добру новину – аграрії Полтавщини розпочали посівну. Сіють горох, ячмінь, овес, пшеницю.

- Вже засіяно 10 тис га. Ми готові забезпечити продовольчу безпеку держави. Наші аграрії працюють за двох. Все буде – Україна! - запевнив Дмитро Лунін.