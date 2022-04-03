Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

Очільник Полтавської ОВА розповів про ворожі обстріли та удар по Кременчуцькому НПЗ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2 838

 

Дмитро Лунін звернувся до жителів Полтавщині

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації звернувся до жителів області та розповів про ситуацію на Полтавщині.

За його словами ця ніч минула спокійно, але вчора вночі, вранці та вдень ворог завдав ракетних обстрілів по трьох містах області.

У Полтаві під удар потрапили кілька об’єктів критичної інфраструктури, які зазнали серйозних руйнувань. Найважче було у Кременчуці та Миргороді.

- Інфраструктуру Кременчуцького НПЗ знищена. Був масований обстріл. Завод не працює. Кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. Пожежа вже локалізована, але рятувальники продовжують працювати. Є локальні забруднення повітря, однак без екологічної катастрофи. Прошу жителів області не створювати черг, штучний дефіцит на АЗС, - зазначив Дмитро Лунін.

За його словами, у Миргороді після удару пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому, зокрема склад паливно-мастильних матеріалів.

- На щастя поранених і загиблих в області немає. Ворогу не вдасться залякати Полтавщину і наших людей. Область живе працює і робить все для перемоги, - заявив очільник ОВА.

Він повідомив добру новину – аграрії Полтавщини розпочали посівну. Сіють горох, ячмінь, овес, пшеницю.

- Вже засіяно 10 тис га. Ми готові забезпечити продовольчу безпеку держави. Наші аграрії працюють за двох. Все буде – Україна! - запевнив Дмитро Лунін.

9
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Кременчуцький НПЗ Полтавщина Миргород
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх