Очільник Полтавської ОВА розповів про ворожі обстріли та удар по Кременчуцькому НПЗ

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації звернувся до жителів області та розповів про ситуацію на Полтавщині.
За його словами ця ніч минула спокійно, але вчора вночі, вранці та вдень ворог завдав ракетних обстрілів по трьох містах області.
У Полтаві під удар потрапили кілька об’єктів критичної інфраструктури, які зазнали серйозних руйнувань. Найважче було у Кременчуці та Миргороді.
- Інфраструктуру Кременчуцького НПЗ знищена. Був масований обстріл. Завод не працює. Кілька людей отримали опіки, але їхньому життю нічого не загрожує. Пожежа вже локалізована, але рятувальники продовжують працювати. Є локальні забруднення повітря, однак без екологічної катастрофи. Прошу жителів області не створювати черг, штучний дефіцит на АЗС, - зазначив Дмитро Лунін.
За його словами, у Миргороді після удару пошкоджені злітна смуга та інфраструктура аеродрому, зокрема склад паливно-мастильних матеріалів.
Він повідомив добру новину – аграрії Полтавщини розпочали посівну. Сіють горох, ячмінь, овес, пшеницю.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер