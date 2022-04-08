Сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі не постраждало, - Енергоатом

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 68

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні не постраждало, його периметр не пошкоджено, повідомляє НАЕК «Енергоатом».

«Загалом Сховище не постраждало, його периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці. Водночас наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 24 лютого по 31 березня територія, на якій розташоване сховище, була тимчасово окупованою рашистами, як й інші ядерні об’єкти в зоні відчуження.

31 березня двома колонами вирушили в бік українського кордону з білоруссю. 2 квітня на Чорнобильській атомній електростанції підняли прапор України.