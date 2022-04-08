Більше 80% окремих підрозділів рашистів відмовляються повертатись на війну в Україну

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 273

Понад 80% особового складу деяких російських підрозділів, що були задіяні у війні в Україні, не бажають брати участь у подальших бойових діях, повідомили в Генерального штабу Збройних сил України.

У той же час, як зазначають у Генштабі, командири військових частин окупантів заборонили звільнення військовослужбовців, у яких спливли терміни контрактів, до, як вони це називають, закінчення «спецоперації».

«Зʼявилася інформація, що окупаційна влада на тимчасово окупованій території Донецької області отримала вказівки від російських кураторів щодо повернення в ОРДЛО людей, які виїхали протягом січня-лютого 2022 року до рф. Відповідно до вказівок місцевих адміністрацій, ці люди повинні повернутись до своїх населених пунктів за місцем реєстрації/проживання після двох місяців перебування на території РФ», - йдеться в повідомленні.

Тим часом російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

Ситуація за напрямками:

Нарощування військ на Донецькому та Таврійському напрямках, не полишає безуспішних спроб наступу в напрямку Сєвєродонецька і Попасної.

На Південнобузькому напрямку ворог вів бойові дії в районі Олександрівки. Там же намагався здійснити вогневий вплив для ураження підрозділів ЗСУ, однак мети не досягнув.

На Слобожанському напрямку противник продовжив блокувати місто Харків, здійснює обстріли житлових кварталів з використанням артилерії, зокрема і реактивних систем залпового вогню та мінометів великого калібру

З Сумської області окупанти повністю забралися на територію Росії.

На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, здійснюючи протиправні дії стосовно цивільного населення, зокрема пограбування помешкань, викрадення транспортних засобів та затримання громадян України.

Сили оборони України успішно відбивають атаки противника на всіх напрямках, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, у розмовах загарбники зізнаються, що виганяють мирних жителів з їхніх домівок Російські окупанти так «вигрібають» від українських військових, що називають цю війну пеклом.