Переселенцям не до вподоби Оржиця, Семенівка та Кобеляки - всі хочуть у Полтаву та Кременчук

Сьогодні, 21:44 Переглядів: 0

Тим часом Полтавщина готова прийняти ще до 20 тисяч переселенців - до 60 тисяч зареєстрованих

Полтавська область готова прийняти ще 15-20 тисяч переселенців, повідомив Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Якщо говорити про всі громади, а не тільки про Полтаву, то ще 15-20 тисяч людей Полтавщина готова прийняти», – сказав він.

Водночас, за даними Полтавської ОВА, є ще одне питання. «Люди не хочуть їхати до Оржиці, Семенівки чи Кобеляк. Усім хочеться бути в Полтаві, Кременчуці або в крайньому разі – в Хоролі чи Горішніх Плавнях», – розповів Дмитро Лунін.

Він також зазначив, що ситуація із внутрішньо переміщеними особами в регіоні контрольована. Полтава – найбільш перевантажене місто, бо крім тих людей, які зареєструвалися, є багато тих, хто приїхав до родичів або залишається неофіційно.

За даними Полтавської ОВА, наразі в області перебувають понад 60 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 6 квітня, за даними Кабміну, в Україні зареєстровано понад 500 тисяч внутрішньо переміщених осіб .