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Весняний  призов  до армії у 2022 році не проводитимуть

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 273

 Під час загальної мобілізації комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

Призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні-червні 2022 року не проводитиметься. Про це повідомили в  Міністерстві оборони.

Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 в державі оголошено загальну мобілізацію.

«Під час неї комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запрацював Call-центр щодо розгляду звернень громадян з питань призову та проходження військової служби за мобілізацією. 

Читайте також: Які права та пільги передбачені для мобілізованих до лав ЗСУ військовослужбовців?

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: призов ЗСУ
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