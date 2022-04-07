Весняний призов до армії у 2022 році не проводитимуть

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Під час загальної мобілізації комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

Призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні-червні 2022 року не проводитиметься. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Зазначається, що у зв’язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року №69/2022 в державі оголошено загальну мобілізацію.

«Під час неї комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає», - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, в Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки запрацював Call-центр щодо розгляду звернень громадян з питань призову та проходження військової служби за мобілізацією.

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