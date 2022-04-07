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Мімімішність зашкалює: у галереї «оселилися» дикі і домашні тварини та птахи з розумними очима

Сьогодні, 20:44 Переглядів: 344

 

Якщо ви любите природу і захоплюєтесь тваринним світом, вам обов’язково треба відвідати цю добру і яскраву виставку

7 квітня у Кременчуцькій міській художній галереї презентували виставку «Ті, кого приручили…» – тут буквально «оселилися» дикі та домашні тварини і птахи, зображені на полотнах. В експозиції зібрано 88 картин 50 художників з Кременчука, Горішніх Плавнів, Полтави, Лубен.

На відкритті виставки відбулася прем’єра народного театру «Арлекін» – дитячими вустами говорили персонажі «Маленького принца» Антуана де Сент-Екзюпері.

Митці писали картини з образами пухнастих, пернатих улюбленців – жителів наших осель і природнього світу. Тож якщо ви любите природу і захоплюєтесь тваринами і пташками, вам обов’язково треба відвідати цю добру і яскраву виставку. Ви зможете відпочити душею і насолодитися прекрасними роботами, беріть своїх найрідніших – і гайда!

Скільки добра, розуму, ніжності, відданості й чесної довіри в очах тварин! Картини тішать серце і як ніколи актуальні, – написала директорка галереї Оксана Бойко у фейсбуці.

Як сумно усвідомлювати, що зараз під час війни страждають не лише люди, а й тварини. Під обстріли потрапляють зоопарки, тварини залишаються у притулках замкнені у клітках, домашніх улюбленців, як і людей, витягають з-під завалів будинків, які колись були їхніми домівками. Ті, кого ми приручили, дуже потребують допомоги і захисту людей у ці важкі часи.

Крім живопису у галереї представлена тематична філателістична виставка – марки, конверти та поштівки із зображенням тваринного світу із колекції Володимира Бузаня. А також виставка кременчуцького художника Сергія Брильова у стилі поп-арт на тему війни в Україні.

Щоб побачити усі ці художні роботи, приходьте до 1 травня до галереї на вул. Коцюбинського, 4, яка працює з 10.00 до 16.00 (у неділю – до 16.30) у всі дні, крім понеділка та вівторка.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: виставка выставка картин галерея тварини марки поштівка конверт природа живопись
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