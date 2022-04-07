Чому скоротилась тривалість повітряних тривог: пояснення Повітряних сил

Сьогодні, 20:23 Переглядів: 2 075

Рашисти зменшили інтенсивність ракетних обстрілів, б'ють точково, щоб «покошмарити». Втім, загроза нікуди не поділась.

Останнім часом тривалість повітряних тривог скоротилася з кількох годин до буквально хвилин 15. «Українська правда» поцікавилась, із чим це пов'язано і про що може свідчити.

Як пояснили УП у Повітряних силах, російська армія зменшила інтенсивність ракетних обстрілів України, віддає перевагу точковим ударам, але загроза нікуди не поділася.

«Повітряна тривога триває довший час, коли противник веде масований обстріл. Ми фіксуємо запуск з території ворога, даємо сигнал, після чого місцева влада вмикає сирену сповіщення. Ракета летить від 15 хвилин до години умовно, адже РФ запускає ракети з ближньої території – Білорусі, з кораблів у Чорному морі і зі своєї території також», - розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, коли йде запуск, грубо кажучи, ракета за ракетою, повітряна тривога лунатиме довше. Зараз ворог уникає заходити в зону дії української ППО. Наразі російські військові суттєво зменшили інтенсивність ракетних ударів та рідше порушують повітряний простір України літаками та гелікоптерами.

«Б'ють точково, в основному «покошмарити» інфраструктуру – по нафтобазах і промислових об'єктах. Водночас протиповітряна оборона України - на чатах та готова продовжувати нищити ворога вдень і вночі», - розповів Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вчора у Кременчуці повітряна тривога оголошувалась 7 разів, минулої ночі - 1 раз. Всі вони були відносно короткими. У той же час кілька тижнів тому відміни небезпеки ми могли чекати від 1 до 5-6 годин.