«Ситуація з пальним в області контрольована», - Полтавська ОВА

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Ситуація з пальним на Полтавщині повністю контрольована, повідомив начальник Полтавської обласної військово адміністрації Дмитро Лунін. Аграрії та військові пальним забезпечені. У той же час є дефіцит на деяких АЗС.

«Ситуація з пальним в області повністю контрольована. Наші аграрії та військові паливом забезпечені. Спостерігаємо дефіцит пального на деяких автозаправних станціях. Це питання ми вирішимо найближчим часом. Не потрібно панікувати та створювати штучний дефіцит», – сказав Лунін.

Нагадаємо, 2 квітня окупанти масово обстріляли Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. Внаслідок обстрілів інфраструктура підприємства знищена, завод не працює.