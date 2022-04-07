Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині - нині там заблоковані евакуаційні поїзди

Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ і Лиман.
Російські окупанти нанесли авіаудар по шляхопроводу біля станціі Барвінкове у Харківській області (Донецька залізниця), повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.
«Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ і Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз», - підкреслив Камишін.
Нині у Слов'янську та Краматорську тимчасово заблокованими залишились три евакуаційні потяги.
«Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», - додав Камишін.
Нагадаємо, 6 квітня рашисти обстріляли ракетами залізничну станцію на сході України.
7 квітня з Краматорська та Слов'янська відправились евакуаційні потяги - напередодні цивільним Донецької та Луганської областей рекомендували евакуюватись через можливу ескалацію.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер