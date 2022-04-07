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Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на Харківщині - нині там заблоковані евакуаційні поїзди

Сьогодні, 19:25 Переглядів: 574

 Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ і Лиман. 

Російські окупанти нанесли авіаудар по шляхопроводу біля станціі Барвінкове у Харківській області (Донецька залізниця), повідомив очільник Укрзалізниці Олександр Камишін.

«Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов’янськ, Краматорськ і Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз», - підкреслив Камишін.

Нині у Слов'янську та Краматорську тимчасово заблокованими залишились три евакуаційні потяги.

«Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації», - додав  Камишін.

Нагадаємо, 6 квітня рашисти обстріляли ракетами залізничну станцію на сході України.

7 квітня з Краматорська та Слов'янська відправились евакуаційні потяги - напередодні цивільним Донецької та Луганської областей рекомендували евакуюватись через можливу ескалацію.  

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: війна Укрзалізниця евакуація авіаудар
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