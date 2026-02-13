Поліція Полтавщини розкрила 82 злочини за минулу добу

Минулої доби на Полтавщині правоохоронці оперативно розкрили 82 злочини. Про це повідомляє пресслубжа Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За добу 12 лютого на лініюі «102» надійшло понад 860 звернень від громадян. Серед них були повідомлення про кримінальні події, домашнє насильство, побутові конфлікти, адміністративні правопорушення, а також інформація, що не підтвердилася або не належала до компетенції поліції.

Із загальної кількості заяв 195 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:

16 крадіжок;

18 шахрайств;

1 факт незаконного обігу зброї;

5 наркозлочинів та інші.

