Поліція Полтавщини розкрила 82 злочини за минулу добу

З 860 звернень 195 мали ознаки кримінальних правопорушень
Минулої доби на Полтавщині правоохоронці оперативно розкрили 82 злочини. Про це повідомляє пресслубжа Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За добу 12 лютого на лініюі «102» надійшло понад 860 звернень від громадян. Серед них були повідомлення про кримінальні події, домашнє насильство, побутові конфлікти, адміністративні правопорушення, а також інформація, що не підтвердилася або не належала до компетенції поліції.
Із загальної кількості заяв 195 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
16 крадіжок;
18 шахрайств;
1 факт незаконного обігу зброї;
5 наркозлочинів та інші.
Нагадаємо, що 13 лютого, на трасі Кременчук — Полтава між селами Андрійки та Підгорівкою сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
