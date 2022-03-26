Які права та пільги передбачені для мобілізованих до лав ЗСУ військовослужбовців?

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Триває широкомасштабне вторгнення росіїв Україну. У перший день російсько-української війни, 24 лютого, Президент України – Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський видав Указ «Про загальну мобілізацію». Відтоді аби боронити свою країну від російського агресора, до територіальних центів комплектування та соціальної підтримки прийшли десятки тисяч наших співвітчизників. Це колишні військові, зараховані до оперативного резерву першої черги, громадяни, які підлягають мобілізації, та добровольці.

Військовозобов’язані, що стали до лав Збройних Сил України та інших військових формувань, під час мобілізації набувають статусу військовослужбовців. А отже, на них поширюються всі права та пільги, передбачені Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей», Кодексом законів України про працю та іншими нормативно-правовими актами.

Які ж права й пільги мають мобілізовані особи?

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове) та грошове забезпечення.

Крім того, в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачується додаткова винагорода розміром 30 000 грн у розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,— розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн у розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях і заходах.

Під час звільнення, після ухвалення рішення про демобілізацію, мобілізовані отримують одноразову грошову допомогу розміром 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога розміром 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Мобілізовані мають право на відпустку відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей».

Під час воєнного стану надаються такі відпустки:

-за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду, але не більше ніж 2 доби в один кінець;

-за станом здоров’я у зв’язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарняної комісії.

Мобілізовані мають право на медичну допомогу у військових госпіталях (у разі відсутності за місцем проходження служби військово-медичних закладів охорони здоров’я медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я коштом Міноборони).

Збереження місця роботи, посади, середнього заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (ст. 119 Кодексу законів про працю України).

Звільнення фізичних осіб – підприємців, які призвані під час мобілізації, від сплати єдиного соціального внеску (ст. 9-2 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»).

Підставою для звільнення є заява та копія військового квитка або копія іншого документа із зазначенням даних про призов, які ФОП повинен подати до податкового органу протягом 10 днів після демобілізації.

Неприпинення державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП. Йдеться про те, що у разі непровадження мобілізованими ФОПами підприємницької діяльності в період проведення мобілізації нарахування податків і зборів не здійснюється (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Зарахування часу перебування на військовій службі до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Виплата військової пенсії на час служби. Особам, які отримують військову пенсію, у разі призову на військову службу під час мобілізації виплата пенсій не припиняється. Після звільнення зі служби виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років (ч. 3 ст. 2 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Звільнення від нарахування штрафних санкцій за невиконання фінансових зобов’язань та відсотків за кредитами.

Штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також відмотки за користування кредитом не нараховуються мобілізованим, які брали або беруть участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях (ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»).

Мобілізовані особи в разі наявності підстав можуть отримати статус учасника бойових дій, який надаватиме пільги та гарантії, передбачені ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інших нормативно-правових актах, зокрема пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.