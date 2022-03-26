Допомога ЗСУ: волонтери просять виготовити прес-форму для лиття наколінників

Волонтери виготовляють амуніцію для захисників України та потребують допомоги
Волонтерка Оля Борзина звертається до кременчужан за допомогою.
- Маємо фурнітуру для виготовлення тактичних наколінників. Маємо щитки, але їх замало. У місті є потужності для відлиття наколінників, але немає прес-форми. Необхідно виготовити прес-форму, - пише Оля Борзина.
Вона надіслала до редакції фото потрібної прес-форми.
Питання щодо виготовлення прес-форми можна задавати за контактним телефоном – 0635090607 (Галина)
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