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Допомога ЗСУ: волонтери просять виготовити прес-форму для лиття наколінників

Сьогодні, 16:54 Переглядів: 239

 

Волонтери виготовляють амуніцію для захисників України та потребують допомоги

Волонтерка Оля Борзина звертається до кременчужан за допомогою.

- Маємо фурнітуру для виготовлення тактичних наколінників. Маємо щитки, але їх замало. У місті є потужності для відлиття наколінників, але немає прес-форми. Необхідно виготовити прес-форму, - пише Оля Борзина.

Вона надіслала до редакції фото потрібної прес-форми.

Питання щодо виготовлення прес-форми можна задавати за контактним телефоном – 0635090607 (Галина)

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: волонтери допомога ЗСУ Кременчук
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