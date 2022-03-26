«Нацисти повернулися»: рашисти обстріляли меморіальний комплекс у Дробицькому Яру

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 89

На території меморіального комплексу в Дробицькому Яру пошкоджена менора

Російські окупанти пошкодили монумент на території меморіального комплексу в Дробицькому Яру під Харковом. Фото обстріляної менори опублікувало Міністерство оборони України у Twitter.

- Нацисти повернулися. Рівно 80 років по тому, — прокоментували в Міноборони.

Дробицький Яр — місце масових розстрілів мирних жителів нацистами у 1941—1942 роках.

Директорка меморіального комплексу в Дробицькому Яру Ірина Ференцева повідомила, що на територію комплексу зараз неможливо потрапити через бої.

- На словах передали, що менора пошкоджена, а головний монумент — ще не знаю. Там дуже небезпечне місце, — сказала вона.

1 березня російські окупанти завдали удару по Київській телевежі, розташованій поряд з Бабиним Яром. Внаслідок ракетного удару загинули п’ять мирних громадян, ще п’ять постраждали.

- Спроби Путіна спотворити та маніпулювати темою Голокосту, щоб виправдати незаконне вторгнення до суверенної демократичної країни, вкрай огидні. Символічно, що він починає наступ на Київ з удару по території Бабиного Яру, де стався найбільший злочин нацистів, — відреагував на російський обстріл голова наглядової ради Меморіального центру Голокосту Натан Щаранський.