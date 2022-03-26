Сьогодні у Придніпровському парку пройшов благодійний концерт гурту Lock Down

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Сьогодні, 26 березня, з 14-ої години на головній алеї Придніпровського парку проходив концерт гурту Lock Down.

Гурт оголосив концерт благодійним – усім, хто на нього прийшов пропонували перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Перед музикантами був виставлений величезний QR-код, за яким можна було це легко зробити за кілька кліків.

Щоправда, через оголошену перед початком концерту «Повітряну тривогу» людей на ньому було дуже мало.

Втім, відкликнутись на заклик музикантів гурту Lock Down та підтримати ЗСУ можна і сидячи в укритті – через QR-код.

