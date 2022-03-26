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Кременчук, Культура, Благодійність

Сьогодні у Придніпровському парку пройшов благодійний концерт гурту Lock Down

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 186

 

Музиканти на концерті закликали підтримати ЗСУ

Сьогодні, 26 березня, з 14-ої години на головній алеї Придніпровського парку проходив концерт гурту Lock Down.
Гурт оголосив концерт благодійним – усім, хто на нього прийшов пропонували перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Перед музикантами був виставлений величезний QR-код, за яким можна було це легко зробити за кілька кліків.

Щоправда, через оголошену перед початком концерту «Повітряну тривогу» людей на ньому було дуже мало.

Втім, відкликнутись на заклик музикантів гурту Lock Down та підтримати ЗСУ можна і сидячи в укритті – через QR-код.
 

2
Автор: Віктор Крук
Теги: війна ЗСУ концерт благодійність підтримка
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Благодійність:

Читайте також:

Кременчук, Культура, Благодійність

Сьогодні у Придніпровському парку пройшов благодійний концерт гурту Lock Down

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 186

 

Музиканти на концерті закликали підтримати ЗСУ

Сьогодні, 26 березня, з 14-ої години на головній алеї Придніпровського парку проходив концерт гурту Lock Down.
Гурт оголосив концерт благодійним – усім, хто на нього прийшов пропонували перерахувати кошти на потреби Збройних сил України. Перед музикантами був виставлений величезний QR-код, за яким можна було це легко зробити за кілька кліків.

Щоправда, через оголошену перед початком концерту «Повітряну тривогу» людей на ньому було дуже мало.

Втім, відкликнутись на заклик музикантів гурту Lock Down та підтримати ЗСУ можна і сидячи в укритті – через QR-код.
 

2
Автор: Віктор Крук
Теги: війна ЗСУ концерт благодійність підтримка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


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