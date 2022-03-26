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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Злочини рашистських окупантів в Україні: вбили 136 дітей, а поранили 199

Сьогодні, 15:49 Переглядів: 96

 

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора

Російські окупанти за місяць війни в Україні вбили 136 дітей, ще майже дві сотні отримали поранення. Пошкоджено 570 закладів освіти, з яких 73 зруйновані повністю.

- Станом на ранок 31 доби повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі загинуло 136 дітей. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській – 64, Харківській – 44, Донецькій – 50, Чернігівській – 38, Миколаївській – 28, Луганській – 25, Запорізькій – 17, Херсонській – 20, столиці – 16, Житомирській – 15, та Сумській – 14 областях.

25 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула 9-річна дитина, ще одна отримала поранення.

24 березня 2022 року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня 2022 року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів, родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, – йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Генпрокуратура діти загиблі
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