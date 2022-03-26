Звернення до американців: «Збережімо світову демократію, захистимо права й свободи людини!»

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Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

- З початком повномасштабного вторгнення росіян порушені та щодня зневажаються фундаментальні людські права кожного жителя України. Зокрема, щонайменше півмільйона українців терміново потребують наразі відкриття гуманітарних коридорів. Про це в ефірі інформагенції «Bloomberg» заявила Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, - йдеться у повідомленні.

Вона констатувала, що в багатьох випадках окупант не дає українській стороні дозволу на доставку медикаментів, продуктів харчування та іншого необхідного, – як і дозволу евакуювати людей.

- Я уповноважена Президентом України на проведення перемовин із російською стороною. Вона ніколи не дотримується взятого на себе слова. Ввечері обіцяють відкрити коридори – а вранці можуть розстрілювати місце збору людей. Вони можуть не дозволити людям виходити з підвалів та бомбосховищ або захопити гуманітарну колону, яка рухається. путін воює з жінками та дітьми, беручи їх у заручники. Ігноруючи міжнародне гуманітарне право, він депортує їх до росії і не зважає на прохання світових лідерів про відкриття гуманітарних коридорів. Його мета – знищити цивільне населення і зламати волю до спротиву, – говорить Ірина Верещук.

За її словами, зараз багато залежить від позиції світових лідерів, які спостерігають за розвитком ситуації в Україні та за гуманітарною катастрофою, яка у нас поглиблюється.

Віцепрем’єр-міністр наголошує, що Україна не може потерпіти поразку від путіна, адже це стало б поразкою всього цивілізованого світу. Вона закликає згуртуватися і допомогти українцям у боротьбі з агресором.

- Допоможіть зберегти демократію у світі, зберегти міжнародне право та конвенції – все те, що захищає права і свободи людини, те, що так складно формувалося та відстоювалося після Другої світової війни, – звернулася до американської авдиторії очільниця Мінреінтеграції.