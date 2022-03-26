Примусово депортованих українців везуть у фільтраційні табори для перевірки «благонадійності»

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 135

Про це повідомили в Донецькій ОВА та розповіли ті, хто побував у таких таборах

З населених пунктів Донецької області окупанти примусово депортували вже десятки тисяч українців, для перевірки «благонадійності» яких росіяни створили фільтраційні табори.

Про це розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко-Тюріна.

- Ми вже маємо інформацію про декілька точок фільтраційних таборів. Ми маємо інформацію від людей, яких вивезли в Докучаєвськ, під Новоазовськ, в сам Новоазовськ. Є люди серед правоохоронців, яких депортували, насильно вивезли до Донецька. Є люди, яких відправляють до тимчасово окупованого росіянами Криму, - пояснила вона.

У цих таборах, за словами Ігнатченко-Тюріної, відбувається поглиблена особиста перевірка.

- Відбирають телефони, українські документи (все, що є - паспорти, посвідки) і натомість видають такий собі аусвайс (посвідчення, які видавалися під час німецької окупації України під час Другої світової війни — ред.). За цим аусвайсом ті, кого окупанти вважають благонадійними, можуть потрапити на територію Російської Федерації, - додала речниця.

Після цього, за словами Тетяни Ігнатченко-Тюріної, людей відправляють у найрізноманітніш регіони Росії, зокрема і у віддалені, після чого зв’язок з депортованими обривається.

- Люди повідомили, що їх спрямовують в Омськ, в Краснодарський край, і після того, принаймні у мене, не виходить вийти на повторний зв’язок з ними. Що з ними далі відбувається, незрозуміло, але йдеться вже про десятки тисяч депортованих людей. Близько 25 тисяч — це ті, що ми вже підтвердили. З Маріуполя, з маріупольських околиць і частково з Волноваського району, - завила речниця Донецької ОВА.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія створила фільтраційні табори у Докучаєвську Донецької області.

24 березня у міськраді Маріуполя заявили, що російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів міста до Росії. В Україні вже формують базу депортованих та працюватимуть над їх поверненням.

Також в Офісі президента зазначили, що упродовж тижня гуманітарними коридорами на підконтрольну Україні територію з Маріуполя вдалося евакуювати 26 477 людей.

Маріуполь з 1 березня знаходиться в блокаді. Через це там немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв’язку. Через обстріли окупантів неможливо доставляти в місто воду, продукти, ліки, дитячі товари.

Про примусову департація, а фактично викрадення людей російськими окупантами розповіла Наталя Яворська. Її вивезли з Маріуполя до російського Таганрогу. Але жінці, на відміну від багатьох, вдалося втекти з рф.

Наталя розповідає, що до 15 березня російські війська зайняли велику частину селища на околиці Маріуполя.

- Вони ходили по будинках. Прийшли в наше укриття. Сказали, що всім треба йти — евакуація жінок та дітей. Ми запитали, чи можна залишитись. Вони сказали ні. Наказним тон. Окрім притулку, нам не було куди йти. Кільком чоловікам із великими сім’ями вдалося виїхати, — каже жінка.

Розповідає, що під час так званої «евакуації» загинула жінка, у неї не витримало серце.

- У селищі було дві тисячі людей, нас було дуже багато. У нашій групі десь 90 людей. І возили кілька разів. Це була примусова евакуація, ніхто з нас не хотів виїжджати з України. Якби у нас був вибір — ми залишилися б або виїхали у бік України, — пояснює Наталя Яворська.

На виїзді у бік Донецької траси усіх посадили у військовий «Урал». Привезли в одне з тимчасово окупованих селищ. Поселили у школі.

- З нами всі здебільшого поводилися або як зі злочинцями, або як із конвойованими людьми, не було права навіть дізнатися, куди нас везуть. Якщо запитували: «Куди ви нас везете?», то відповідали: «У тепле місце». Всім виглядом показуючи, що ми маємо бути неймовірно вдячними за те, що нас «звільнили» з нашого дому, — розказує вона.

Згодом дізналися, що автобусами привезли до Новоазовська.

- У Новоазовську у росіян так звані фільтраційні табори. Було досить страшно, бо дуже багато військових автівок із зображеннями Кадирова, дуже багато кадирівців, — розказує Наталя.

Фільтраційний табір — це намет, у якому сидить купа військових. Вивезені українці та українки сиділи в автобусах, заходили по черзі.

- Спершу тебе фотографують з усіх боків. Мабуть, для системи розпізнавання, яку зараз впроваджують у рф. Потім знімають відбитки пальців, навіть долоні сканують з усіх боків. Потім ти проходиш допит для реабілітації: тебе запитують, які родичі залишилися в Україні, чи ти бачив переміщення українських військ, як ти ставишся до політики України, як ти ставишся до влади, як ставишся до «Правого сектору, — розказує жінка.

Далі російські військові забирають телефони та завантажують звідти контакти. Наталя розповідає, що своєї черги чекали близько 5-6 год. Туалетів в автобусах не було, лише — далеко в окопі. Ніч провели в автобусі. На ранок повезли до кордону між окупованою Донеччиною та рф.

У росії все почалося з обшуків. Вибірково допитували жінок та чоловіків. Наталю допитував працівник російською ФСБ. Потім автобусами повезли у Таганрог. Звідти можна було їхати до Владимира. Але Наталя, її мама, бабуся та брат дісталися Ростова.

- Ми поїхали до Ростова і зупинилися на ніч у родичів. Це теж шалена ситуація. Вони дуже гостинні, але мізки повністю промиті російською пропагандою. Кажуть: не хвилюйтеся, до осені повернетесь до Маріуполя, там усе зачистять, і все буде гаразд. У Ростові багато російської військової техніки. Місто живе, як на війні, — розповідає жінка.

З Ростова — в Москву, звідти — в Санкт-Петербург. Там пробули 3 дні.

- 22 березня виїхали на кордон. Дуже сильно готувалися – все почистили у телефонах. Але виїжджати, хоч, як це не дивно, було досить легко — лише формальний допит про родичів. Чомусь знову запитали IMEI телефону, — розказує Наталя Яворська.

Але не усім вдалося виїхати. Багато людей без паспортів, багатьом видали російські SIM-карти. Внутрішнє свідоцтво у рф дозволяє працювати, але з ним не виїдеш з росії.

Блокада Маріуполя

Російські окупанти проводять насильну «евакуацію» жителів Маріуполя на територію росії або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО. Захоплених маріупольців вивозять до фільтраційних таборів. Частину перенаправляли до віддалених міст росії.

Усього Маріуполь намагаються взяти 14 тисяч російських військових — майже 10% сил рф для вторгнення.

Маріуполь зруйнований на 80-90%. Кількість загиблих перевищила 2300, але багато людей ще перебувають під завалами, тому ця цифра може бути значно вищою. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 до 400 тисяч мешканців та мешканок.