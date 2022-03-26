Примусово депортованих українців везуть у фільтраційні табори для перевірки «благонадійності»

З населених пунктів Донецької області окупанти примусово депортували вже десятки тисяч українців, для перевірки «благонадійності» яких росіяни створили фільтраційні табори.
Про це розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко-Тюріна.
У цих таборах, за словами Ігнатченко-Тюріної, відбувається поглиблена особиста перевірка.
Після цього, за словами Тетяни Ігнатченко-Тюріної, людей відправляють у найрізноманітніш регіони Росії, зокрема і у віддалені, після чого зв’язок з депортованими обривається.
Напередодні у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що Росія створила фільтраційні табори у Докучаєвську Донецької області.
24 березня у міськраді Маріуполя заявили, що російські окупанти насильно вивозять тисячі жителів міста до Росії. В Україні вже формують базу депортованих та працюватимуть над їх поверненням.
Також в Офісі президента зазначили, що упродовж тижня гуманітарними коридорами на підконтрольну Україні територію з Маріуполя вдалося евакуювати 26 477 людей.
Маріуполь з 1 березня знаходиться в блокаді. Через це там немає електрики, води, газу, опалення та мобільного зв’язку. Через обстріли окупантів неможливо доставляти в місто воду, продукти, ліки, дитячі товари.
Про примусову департація, а фактично викрадення людей російськими окупантами розповіла Наталя Яворська. Її вивезли з Маріуполя до російського Таганрогу. Але жінці, на відміну від багатьох, вдалося втекти з рф.
Наталя розповідає, що до 15 березня російські війська зайняли велику частину селища на околиці Маріуполя.
Розповідає, що під час так званої «евакуації» загинула жінка, у неї не витримало серце.
На виїзді у бік Донецької траси усіх посадили у військовий «Урал». Привезли в одне з тимчасово окупованих селищ. Поселили у школі.
Згодом дізналися, що автобусами привезли до Новоазовська.
Фільтраційний табір — це намет, у якому сидить купа військових. Вивезені українці та українки сиділи в автобусах, заходили по черзі.
Далі російські військові забирають телефони та завантажують звідти контакти. Наталя розповідає, що своєї черги чекали близько 5-6 год. Туалетів в автобусах не було, лише — далеко в окопі. Ніч провели в автобусі. На ранок повезли до кордону між окупованою Донеччиною та рф.
У росії все почалося з обшуків. Вибірково допитували жінок та чоловіків. Наталю допитував працівник російською ФСБ. Потім автобусами повезли у Таганрог. Звідти можна було їхати до Владимира. Але Наталя, її мама, бабуся та брат дісталися Ростова.
З Ростова — в Москву, звідти — в Санкт-Петербург. Там пробули 3 дні.
Але не усім вдалося виїхати. Багато людей без паспортів, багатьом видали російські SIM-карти. Внутрішнє свідоцтво у рф дозволяє працювати, але з ним не виїдеш з росії.
Блокада Маріуполя
Російські окупанти проводять насильну «евакуацію» жителів Маріуполя на територію росії або на тимчасово окуповану територію ОРДЛО. Захоплених маріупольців вивозять до фільтраційних таборів. Частину перенаправляли до віддалених міст росії.
Усього Маріуполь намагаються взяти 14 тисяч російських військових — майже 10% сил рф для вторгнення.
Маріуполь зруйнований на 80-90%. Кількість загиблих перевищила 2300, але багато людей ще перебувають під завалами, тому ця цифра може бути значно вищою. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 до 400 тисяч мешканців та мешканок.