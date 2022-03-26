Окупанти залякують українських журналістів «допитами з пристрастям» та ув’язненням

Окупанти погрожують українським журналістам та ЗМІ, які пишуть правду про війну в Україні. Розсилають анонімні листи із попередженням на електронні адреси видань.
У листах та повідомленнях загарбники вимагають припинити працювати на користь України, написала у своєму телеграм-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Терористи залякують журналістів тюремним ув'язненням, якщо вони не звільняться зі ЗМІ та продовжуватимуть працювати, зауважила Людмила Денісова.
Закликаю світову спільноту відреагувати на факти залякування українських журналістів з метою викривлення правди про російську агресію в Україні та посилити санкційний тиск на державу-терориста рф, - написала уповноважена з прав людини.