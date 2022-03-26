Окупанти залякують українських журналістів «допитами з пристрастям» та ув’язненням

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Про це написала у своєму телеграм-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини

Окупанти погрожують українським журналістам та ЗМІ, які пишуть правду про війну в Україні. Розсилають анонімні листи із попередженням на електронні адреси видань.

У листах та повідомленнях загарбники вимагають припинити працювати на користь України, написала у своєму телеграм-каналі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

- Зокрема, такі листи надійшли на електронну пошту працівників онлайн-видань «Європейська правда» та «Главком», запорізьких сайтів inform.zp.ua та 061.ua. Причиною є інформування читачів про невигідні для рашистськоі пропаганди факти російської агресії проти України, - йдеться у дописі обмудсмена.

Терористи залякують журналістів тюремним ув'язненням, якщо вони не звільняться зі ЗМІ та продовжуватимуть працювати, зауважила Людмила Денісова.

Закликаю світову спільноту відреагувати на факти залякування українських журналістів з метою викривлення правди про російську агресію в Україні та посилити санкційний тиск на державу-терориста рф, - написала уповноважена з прав людини.