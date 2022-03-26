Як рашисти «захищають» православ’я: від початку війни в Україні постраждали вже 59 храмів

Мова – українське серце, а церква – українська душа. Мабуть, саме тому окупанти знищують українські церкви та духовні споруди.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Два храми в день.
Окупанти знищують українські церкви та духовні споруди
З початку війни в Україні постраждали вже 59 храмів. Окупанти руйнують по дві духовні споруди щодня...
Зруйновані духовні споруди є щонайменше у 8 областях України: Київській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській та Чернігівській. Переважна більшість із них ‒ православні храми.
Крім того, руйнувань зазнали також мечеті, синагоги, протестантські церкви, релігійні освітні заклади та адмінбудівлі релігійних організацій.
У той час, як пропагандисти кремля цинічно прикривають власні імперські амбіції тезами про «захист православ’я», агресивна атака російських військ руйнує православні храми та інші святині України, - йдеться в повідомленні.
Ворог відповість за всі свої злочини! Перемога буде за нами!