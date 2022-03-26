Захисники Маріуполя битимуться в оточенні до останнього та вірять в те, що місто деблокують

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 504

У Маріуполі зараз ситуація вкрай важка, але контрольована. Рано чи пізно відбудеться деблокада міста, і ця операція буде успішною.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону повідомив Герой України командир полку «Азов» Денис Прокопенко. Полк зараз тримає оборону Маріуполя.

- На даний момент у Маріуполі ситуація вкрай важка, але контрольована... Ми його триматимемо до останнього. Ми віримо та знаємо, що рано чи пізно відбудеться деблокада. Я не хочу розповідати зараз багато військових таємниць. Нехай це залишиться під грифом «таємно». Над цим працює і найвище військово-політичне керівництво. Однозначно буде успіх цієї операції, і ми вистоїмо, - заявив командир.

Він зазначив, що бійці «Азова» не втомлюються палити ворожі танки, знищувати ворожу піхоту, яка вже вичерпалася, яка втрачає сили з кожним днем ​​і наступальні темпи її згасають.

- Противник намагається постійно вводити у бій нові резерви, але постійно отримує по зубах від наших підрозділів, масово здається в полон, не бажає йти вперед. Вони холодні, голодні, голі, босі й не мають жодного бажання воювати, - розповів Прокопенко.

Він підкреслив, що, попри переважаючі сили противника, бійці полку намагаються проводити успішні операції, здійснювати контратаку і не сидіти в глухій обороні, намагаються нав'язувати свою ініціативу для того, щоб погіршити становище супротивника.

- Незважаючи на те, що вже другий тиждень точаться міські бої, ми намагаємося контролювати ситуацію в повному обсязі та тримаємо все на контролі. І з кожним днем ​​відправляємо в пекло дедалі більше окупантів, які намагаються захопити будинок, вулицю. Вибиваємо їх назад. І Маріуполь буде українським, – сказав командир «Азова».

Російська агресія спричинила жахливу гуманітарну катастрофу в Маріуполі. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Командир полку «Азов» заявив, що у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення зростає щодня і становить понад три тисячі людей.

- Необхідна велика увага міжнародних гуманітарних місій, тому що тут порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі. Як і для Росії, так і для нас це питання важливе. Ми в принципі не збираємося звідси нікуди йти, стоятимемо тут до останнього, незважаючи на ті сили та резерви, які противник задіюватиме на цьому напрямі. Ми битимемося до останнього, - зазначив Прокопенко.



