Окупанти вдарили по Львову (оновлено)

Прогриміли три потужні вибухи.
Сьогодні о 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях, повідомляє Львівська ОВА.
У Львівській ОДА закликали не сповіщати про місця вибухів та не фотографувати.
Нагадаємо, минулого разу ракетний удар по Львову було завдано 18 березня – по авіаремонтному заводу. Тоді постраждала одна людина.
У ніч на 13 березня внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 людей. Ще 134 дістали поранення.
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Мер Львова Садовий підтвердив удари і закликав залишатись в укриттях
У Львівсткій ОВА влучання були в межах міста. Постраждали пʼятеро людей.