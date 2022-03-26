Окупанти вдарили по Львову (оновлено)

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 1 569

Сьогодні о 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць, наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях, повідомляє Львівська ОВА.

У Львівській ОДА закликали не сповіщати про місця вибухів та не фотографувати.

Нагадаємо, минулого разу ракетний удар по Львову було завдано 18 березня – по авіаремонтному заводу. Тоді постраждала одна людина.

У ніч на 13 березня внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Львівській області загинуло 35 людей. Ще 134 дістали поранення.

Оновлення:

Мер Львова Садовий підтвердив удари і закликав залишатись в укриттях

У Львівсткій ОВА влучання були в межах міста. Постраждали пʼятеро людей.