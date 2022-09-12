Неподалік Кременчука на городах та у полі знайшли уламки російської ракети

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Напередодні спрацювала ППО в небі над Полтавщиною, яка межує з Кіровоградською областю

На городах та у полі села Ялинівка Попельнастівської громади Олександрійського району Кіровоградської області знайшли уламки ракети. Про це Суспільному розповів місцевий житель Василь, який попросив не називати його прізвище. Голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі написав, що напередодні спрацювала ППО в небі над Полтавщиною, яка межує з Кіровоградською областю.

Нагадаємо, що вчора, 11 вересня, у Кременчуці люди чули звуки, схожі на вибух. Як повідомив голова громади Віталій Малецький силам ППО вдалося збити ракету в Кременчуцькому районі. Повітряне командування «Схід» підтвердило, що 11 вересня ввечері підрозділи Повітряних Сил знищили на Полтавщині дві крилаті ракети.

За словами жителя села Ялинівка Василя, о 19.50 він чув три вибухи: