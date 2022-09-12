Як діяти при панічній атаці у дитини

При панічній атаці дитина відчуває раптовий страх без видимої причини, пришвидшується серцебиття, тремтять руки та ноги, а інколи й все тіло, раптово починаються проблеми з диханням.
Як розказали у Національній службі здоров'я України, якщо у дитини почалася панічна атака, дитина має зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з дорослим повільно та глибоко так, щоб видих був довшим за вдих. Це заспокоїть прискорене серцебиття та вгамує дихання.
Щоб допомогти дитині, дорослим потрібно:
Чого не варто робити?
Знецінювати почуття та емоції дитини. Соромити за її раптовий стан та страх. В жодному разі не треба трусити дитину за плечі, ляскати по обличчю або перед її очима в долоні. Це лише погіршить стан дитини.
Нагадаємо, де можна отримати безкоштовну допомогу дитячого психолога.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер