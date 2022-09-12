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Кременчук, Здоров'я

Як діяти при панічній атаці у дитини

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2

 

Поради від сімейних лікарів НСЗУ

При панічній атаці дитина відчуває раптовий страх без видимої причини, пришвидшується серцебиття, тремтять руки та ноги, а інколи й все тіло, раптово починаються проблеми з диханням.

Як розказали у Національній службі здоров'я України, якщо у дитини почалася панічна атака, дитина має зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з дорослим повільно та глибоко так, щоб видих був довшим за вдих. Це заспокоїть прискорене серцебиття та вгамує дихання.

Щоб допомогти дитині, дорослим потрібно:

  • підтримувати зоровий контакт з дитиною, намагатися постійно дивитися один одному в очі;
  • спокійно та повільно говорити з дитиною;
  • дати попити води;
  • переключити увагу на предмети або події, що відбуваються поряд;
  • запевнити дитину, що вона у безпеці.

Чого не варто робити?

Знецінювати почуття та емоції дитини. Соромити за її раптовий стан та страх. В жодному разі не треба трусити дитину за плечі, ляскати по обличчю або перед її очима в долоні. Це лише погіршить стан дитини.

Нагадаємо, де можна отримати безкоштовну допомогу дитячого психолога.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: панічна атака НСЗУ поради
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