Як діяти при панічній атаці у дитини

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2

При панічній атаці дитина відчуває раптовий страх без видимої причини, пришвидшується серцебиття, тремтять руки та ноги, а інколи й все тіло, раптово починаються проблеми з диханням.

Як розказали у Національній службі здоров'я України, якщо у дитини почалася панічна атака, дитина має зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з дорослим повільно та глибоко так, щоб видих був довшим за вдих. Це заспокоїть прискорене серцебиття та вгамує дихання.

Щоб допомогти дитині, дорослим потрібно:

підтримувати зоровий контакт з дитиною, намагатися постійно дивитися один одному в очі;

спокійно та повільно говорити з дитиною;

дати попити води;

переключити увагу на предмети або події, що відбуваються поряд;

запевнити дитину, що вона у безпеці.

Чого не варто робити?

Знецінювати почуття та емоції дитини. Соромити за її раптовий стан та страх. В жодному разі не треба трусити дитину за плечі, ляскати по обличчю або перед її очима в долоні. Це лише погіршить стан дитини.

Нагадаємо, де можна отримати безкоштовну допомогу дитячого психолога.