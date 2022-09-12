Завтра у Кременчуці для ВПО відбудуться концерти «З піснею до перемоги»

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 87

Завтра, 13 вересня, у Кременчуці відбудеться концертна програма «З піснею до перемоги». Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

— Для внутрішньо переміщених осіб у Кременчуці проведуть два концерти за участі пісенно-танцювального ансамблю «Полтава» Полтавської обласної філармонії, — розповів Лунін.

Для запобігання провокацій та безпеки глядача, артистів ми не поширюємо детальну інформацію про час та місце проведення даних концертів. Проте ви можете дізнатися всю необхідну інформацію за номером 066 855 90 99 (Полтавська обласна філармонія).



Нагадуємо, що кременчуцькі бібліотекарі проведуть для кременчужан екскурсію «З книгою ти завжди на коні» (нову дату проведення екскурсії повідомлять пізніше). Більше інформації за телефоном - 097 556 20 65.