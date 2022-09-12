«Зіграйте так, щоб у тренера боліла голова»: вперше з 10 місяців у Кременчуці відбувся офіційний футбольний матч

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293 дні Кременчук перебував без офіційних футбольних матчів. Востаннє 21 листопада минулого року «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» програв криворізькому «Кривбасу» з рахунком 0:5. Й ось повномасштабна російсько-українська війна й довготривале очікування документів, щоб мати змогу зіграти вдома у рідних стінах.

10 вересня честь провести першу гру після 10 місячної перерви випала молоді «Кременя», яка приймала київський «Рубін». Цікаво, що у тренерському штабі не лише улюбленець кременчуцьких вболівальників тренер Юрій Чумак, а й Володимир Коновальчук та Олександр Зозуля, який виховує «Кремінь» 2006 – цьогорічних випускників МФК «Кремінь».

«Кремінь-2» – «Рубікон» - 3:0

Голи: Молько 56, П’ятибрат 69, Кучеренко 71

«Кремінь-2»: Музичка, Бондар, Сидоренко, Кур’яков, Ульянко (Клепко 90+2), Гонтар, Молько, Жданович, П’ятибрат (Горобець 88), Покась (Пігарєв 82), Кучеренко (Безклинський 90+2). Запасні: Оксененко, Трофимов, Курило. Головний тренер: Юрій Чумак

«Рубікон»: Пацкан, Давиденко (Коваленко 54), Чернов, Рафальський (Дорошенко 75), Швець, Павленко, Уманець, Бороденко, Ісадченко, Калайтан (Сахнюк 75), Гладковський (Тищенко 67). Запасні: Стриж. Головний тренер: Віктор Курята

Попередження: Бороденко (19), Швець (22), Сахнюк (78), Павленко (88) - Пігарєв (85), П’ятибрат (88)

Вилучення: Бороденко (68, друге попередження)

Команди показали непогану гру обмінюючись моментами. У другому таймі Артем П’ятибрат промчав через лівий фланг із глибини поля в центр і тонким пасом вивів на воротаря свого капітана, так що Молько чітко пробив з правої ноги в дальню «шістку» – 1:0. На порятунок матчу Рубікон кинув навіть досвідченого форварда Тищенка, проте не встиг він розбігатися, як гості залишилися в меншості. Бороденко, апелюючи щодо влучання м’яча в руку суперника, отримав другу жовту й червону. Менш як за хвилину «Кремінь-2» реалізував кількісну більшість. Воротар гостей запустив м’ячем в п’яту точку свого одноклубника – Рафальського, а поки той розвертався, П’ятибрат встиг на підбирання й пробив повз Пацкана – 2:0. А ще через хвилини півтори форвард Кучеренко головою спрямував м’яча в сітку – 3:0.

Кращим гравцем матчем Man of the Match став гравець «Кремінь-2» Артем П’ятибрат. Гол і асист в активі юного гравця – він у числі найбільш активних і яскравих у матчі.

Після гри Артем П’ятибрат з «Телеграфом» поділився враженнями від гри: «Враження від гри хороші. Це наша дебютна перемога у Другій лізі. До гри готувалися, розглядали слабкі та сильні сторони суперника, знали куди і на кого робити тиск».

Капітан «Кремінь-2» Владислав Молько зіграв два дні поспіль: наприкінці матчу вийшов за основну команду «Кремінь», а наступного дня вивів «Кремінь-2» на перший домашній матч на стадіоні «Кремінь-Арена».

- Гра була вдалою для нас, команда зіграла добре, всі виклалися на 100%. Як я забив гол? Артем П'ятибрат пройшов по флангу .віддав передачу і я пробив у кут воріт і побігли цілуватися, - сміється Влад.

- Чи важко було грати два матчі поспіль?

- Я вчора зіграв не дуже багато часу, тому почував себе добре.

У «Кремінь-2» грає кілька випускників МФК «Кремінь» 2006 року народження, які тренуються під керівництвом тренера Олександра Зозулі. «Телеграф» поспілкувався з наставником юних футболістів щодо старту сезону та важливості проведення тренування та ігор у складі професійної команди.

- «Кремінь-2» був створений для того, щоб молодь отримувала ігрову практику та допомагала першій команді. Плюс це неоціненний досвід підтримки хлопців.

- Як Вам сьогоднішня гра?

- Друга гра трохи краще. Реалізували моменти.

- Рідні стіни допомагають?

- Завжди краще грати у рідних стінах. На жаль, зараз війна і на трибунах немає глядачів. Все-таки футбол для глядачів. Сподіваюсь це скоро закінчиться й ми будемо грати для вболівальників.

- Ваші вихованці 2006 року народження зараз мають можливість тренуватися та грати у складі «Кремінь-2». За цей короткий час чи додали наші хлопці?

- Зараз така ситуація, що старшій групі заборонили грати у ДЮФЛУ у зв'язку з війною. Тому для нас це неоціненна практика та досвід. Для наших хлопців це хороший момент. Й потихеньку «оббиваються» та набираються досвіду. Якщо будуть старатися, то у майбутньому виростуть хорошими футболістами.

Головний тренер «Кременя-2» Юрій Чумак розповів, що важливо напередодні гри вивчити сильні та слабкі сторони суперника.

- Ми добре підготувалися до цієї гри. Підготовка якісна коли команда вивчила суперника. Ми змогли подивитися на команду суперників коли вони грали із запорізьким «Металургом». Відповідно тактика по складу та розстановці, ми намагалися спрацювати на стандартних положеннях проти високорослих гравців. У них дуже високий центральний захисник під номером 7. Ми дивилися як обіграти суперника, як давити на їх сильні сторони й намагатися їх нейтралізувати. Й вдало забити. У нас був час підготуватися. Ми всією командою двічі переглянули суперника. Розібрали свою гру, коли програли 5:0.

Сьогодні вдало голи забили. Хоча у першому таймі були моменти, але трохи нерішуче зіграли попереду. А ось у другому таймі, це щастя для тренера, коли так забивають, дуже приємно.

- Як команда виходила з психологічної ями, після того, як програли супернику на виїзді?

- У роздягальні сказав хлопцям, що те, що було вчора, це вже історія, забули, а сьогодні виграємо й будемо молодці. Якщо програємо буде ще важче психологічно.

Тому забули ту гру, яка була і все. У футболі завжди так, живеш від гри до гри. Програв — шукаєш чому, якщо переміг — стараєшся розвивати сильні сторони футболістів й прибирати недоліки. Сьогодні всі старалися, молодці, особливо відпрацювали, ті хто вчора їздив з основною командою й не мало грали. Виходив на заміну Молько й зараз відпрацював всю гру. Молодці, вони сильно допомогли.

- Плюс, що є можливість переходу між командами «Кремінь» та «Кремінь-2»?

- Грають хлопці, які заявлені за другу команду. З першої команди, хто у заявці лише першої — за другу грати не може. Знизу вверх можна, а з верху вниз — ні. Ось Роман Борисович (тренер «Кременя» Роман Локтіонов - ред.) може брати будь-якого з другої команди у першу. Ми лише тих хто у нас у заявці.

- На Вашу думку, як проявив себе капітан Влад Молько, який відіграв вчора та сьогодні?

- Він вчора відіграв хвилин 15 й сьогодні матч. При чому була зміна ґрунту. Вони грали вчора на траві на живому полі, а сьогодні на штучному покритті. Влад продемонстрував бійцівські якості, його врізали кілька разів і у щелепу, і лоб обідраний, лікар вискочив на допомогу. Добре, що в нього все добре. На штучному покритті якщо ти падаєш і у тебе рух під час якого трешся, то тіло згорає та довго загоюється. У Дмитра Ульянка також частина боку розідрано, у підкатах.

- Які цілі на сезон поставили перед командою?

- Головне — це готувати хлопців у першу команду. Й коли команда виграє, то з'являється впевненість, особливо у молодих хлопців. Як ти будеш ростити хлопців, якщо команда постійно програє.

Роман Борисович подивився, хто йому сподобався, тепер на наступну гру 9 осіб ,які були у нас заявлені й тренуються з ним, тепер від нього залежить, кого він забере. Завжди кажу хлопцям, зіграйте так, щоб у тренера першої команди боліла голова кого брати, а для цього потрібен результат та якісна гра.





Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Нива" 2 2 0 0 5-0 6 2 "Хуст" 2 1 1 0 5-1 4 3 "Васт" 1 1 0 0 5-0 3 4 "Чайка" 2 1 0 1 3-3 3 5 "Кремінь-2" 2 1 0 1 3-5 3 6 "Рубікон" 2 0 1 1 2-5 1 7 "Металург-2" 2 0 1 1 2-6 1 8 "Нива" В 2 0 1 1 1-4 1 9 "Звягель" 0 0 0 0 0-0 0 10 "Реал Фарма" 1 0 0 1 0-2 0

«Кремінь» напередодні не зміг обіграти ЛНЗ, який змінив тренера

9 вересня «Кремінь» програв черкаському ЛНЗ. Господарям поталанило забити швидкий м’яч. Савін наткнувся на суперника, проте Нехтій вдало підключив його знову на правому фланзі. Антон накрутив суперника й навісив, а Іван Тищенко акуратним кивком голови переправив м’яча в сітку – 1:0 на 8 хвилині, другий поспіль гол від Тищенка з другого поспіль асисту від Савіна. Поки гості готувалися відповісти, друга результативна атака ЛНЗ пройшла й завершилася взяттям воріт. Воротар Самойленко вибив далеко в поле, Нехтій скинув на хід Савіну. Правий хав кут не зрізав, тому бив з-під гостроти – голкіпер Кременя потягнув, але тут же на добивання встигав Влад. Нехтій, якому до того не щастило, тут же відправив м’яча в сітку – 2:0.

ЛНЗ мав нагоду закріпити перевагу, але підключення Тарасенка на стандарт завершилося неточним ударом головою, а Нехтій зі зближення не зміг переграти Єрмолова. Треба сказати, що і Кремінь міг забивати. В першому випадку Вівдич і не мав змісту пробивати, бо рефері зафіксував фол Азізова, а в другому форвард ледве не скористався помилкою захисту господарів. На другий тайм команди виходили за двох голів переваги черкасців.

Після перерви господарям уже не було куди постачати, проте, вони впевнено грали по рахунку й володіли суттєвою перевагою. Навпаки, один тільки Тарасенко двічі досить небезпечно підключався на стандарти, і Єрмолову доводилося серйозно виручати Кремінь.

«ЛНЗ» - «Кремінь» - 2:0

Голи: Тищенко 8, Нехтій 25

«ЛНЗ»: Самойленко, Солдат, Швець, Тарасенко, Синьогуб, Полюлях, Копил (Євдокимов 54), Тищенко (Тяпкін 89), Замуренко (Сторчоус 54), Савін (Ляшенко 71), Нехтій (Галенко 71). Запасні: Шеліхов, Попович, Слотюк, Мігунов, Чорний, Толочко, Войцеховський. В.о. головного тренера: Олександр Ковпак

«Кремінь»: Єрмолов, Азізов, Пилипенко, Кальчук, Агапов, Панчишин (Матвєєв 46), Савіцький (Галата 46), Фальковський, Глоба (Куць 56), Галоян (Молько 77), Вівдич (Лісняк 70). Запасні: Музичка, Товкач, Аркуша, Сидоренко Д.О., Жданович, П’ятибрат. Головний тренер: Роман Локтіонов

Попередження: Копил 46, Тяпкін 90+2 - Галата 73

У післяматчевому коментарі головний тренер «Кременя» Роман Локтіонов подякував ЗСУ, та зауважив, що грали проти досвідченої команди.

Набравши 4 очка, ЛНЗ зрівнявся з групою команд – переслідувачів запорізького Металурга: Кременем та Оболонню. За підсумками матчу третього туру турнірне положення в Групі Б суттєво загострилося.

Турнірна таблиця