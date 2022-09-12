На Полтавщині п’яний мотоцикліст пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності

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У мотоцикліста, який їхав без шолома та посвідчення водія, рівень алкоголю перевищував допустиму норму у 16 разів

На території Великосорочинської громади на Полтавщині мотоцикліста зупинив екіпаж патрульної поліції за керуванням транспортним засобом без державних номерних знаків та без захисного шолома. Він виявився нетверезим та пропонував поліцейським гроші, щоб уникнути відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський районний відділ поліції.

Як повідомив начальник сектору реагування патрульної поліції Миргородського райвідділу поліції Сергій Куліш, під час вивчення обставин правопорушення поліцейські з’ясували, що у 31-річного водія мотоцикла відсутнє посвідчення відповідної категорії та страховий поліс. Окрім того, у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест, зроблений за допомогою спеціального технічного засобу, показав 3,18 проміле алкоголю, що майже у 16 разів перевищує допустиму норму.

На підставі встановлених порушень поліцейські винесли 4 постанови (за ч.5, 6 ст.121 та ч.1 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а також склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч.1 ст.130).

— Намагаючись вплинути на рішення працівників сектору реагування патрульної поліції, порушник запропонував правоохоронцям гроші. Відповідно до вимог чинного законодавства патрульні викликали слідчо-оперативну групу підрозділу поліції, яка задокументувала цей факт. На даний час чоловікові вже повідомлено про підозру у пропонуванні службовим особам неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії, — зазначив заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.

Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснюється розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

— Нагадаємо, санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, — йдеться у повідомленні.