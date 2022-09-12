Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п’яний мотоцикліст пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 216

 

У мотоцикліста, який їхав без шолома та посвідчення водія, рівень алкоголю перевищував допустиму норму у 16 разів

На території Великосорочинської громади на Полтавщині мотоцикліста зупинив екіпаж патрульної поліції за керуванням транспортним засобом без державних номерних знаків та без захисного шолома. Він виявився нетверезим та пропонував поліцейським гроші, щоб уникнути відповідальності за порушення Правил дорожнього руху.

Про це інформує Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський районний відділ поліції.

Як повідомив начальник сектору реагування патрульної поліції Миргородського райвідділу поліції Сергій Куліш, під час вивчення обставин правопорушення поліцейські з’ясували, що у 31-річного водія мотоцикла відсутнє посвідчення відповідної категорії та страховий поліс. Окрім того, у чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Тест, зроблений за допомогою спеціального технічного засобу, показав 3,18 проміле алкоголю, що майже у 16 разів перевищує допустиму норму.

На підставі встановлених порушень поліцейські винесли 4 постанови (за ч.5, 6 ст.121 та ч.1 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а також склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ч.1 ст.130).

— Намагаючись вплинути на рішення працівників сектору реагування патрульної поліції, порушник запропонував правоохоронцям гроші. Відповідно до вимог чинного законодавства патрульні викликали слідчо-оперативну групу підрозділу поліції, яка задокументувала  цей факт. На даний час чоловікові вже повідомлено про підозру у пропонуванні службовим особам неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії, — зазначив заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун.

Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, здійснюється розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.369 (Пропозиція службовій особі надати неправомірну вигоду за невчинення дій в інтересах того, хто пропонує, з використанням наданої їй влади чи службового становища) Кримінального кодексу України.

— Нагадаємо, санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі від 17 тисяч до 68 тисяч гривень або обмеження чи позбавленням волі на строк від 2 до 4 років, — йдеться у повідомленні.

 

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини мотоцикліст нетверезий водій хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 35 від 1 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 34 від 25 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

Всі pdf

Вверх