Трьох військових з Кременчуччини посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

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6 вересня відбулося вручення державних нагород рідним та близьким загиблих воїнів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, які віддали свої життя в боях з російськими окупантами. Про це повідомляє пресслужба Третього відділу Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Указом Президента України військовослужбовці нагороджені державними нагородами – орденом «За мужність» III ступеня (посмертно):

Вручали Державні нагороди батькам загиблих захисників начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Мирослав Волков та Семенівський селищний голова Людмила Милашевич.

Нагадаємо, що нещодавно Кременчуцька районна військова адміністрація вручила орден дружині загиблого льотчика Анатолія Закупця.