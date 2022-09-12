Українських воїнів жителі Високопілля зустрічали зі сльозами на очах

Збройні Сили України звільнили Високопілля в Херсонській області. Це зламало хребет обороні військ російській федерації. Рашисти тікали звідси під потужними ударами ЗСУ. Український прапор майорить в центрі селища. Високопілля сильно зруйноване. Окупанти пограбували більшість будинків. Все що встигли вивезли, що не вкрали — понівечили. Місцеві жителі розповіли, що росіяни окрім мародерства і грабунку нічим більше і не займалися: «Поводилися, як «хазяї». Брали все, що бачили, тероризували жителів. Коли прийшли ЗСУ ми нарешті зітхнули вільно».
Українських вояків жителі Високопілля зустрічали зі сльозами на очах — від радості звільнення та того, що довелося пережити за кілька місяців окупації.
Разом з аеророзвідкою «Карлсон» у звільнене селище зайшли й журналісти з Кременчука. Детальніше дивіться у матеріалі Центрального Громадського телебачення.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер