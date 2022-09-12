Українських воїнів жителі Високопілля зустрічали зі сльозами на очах

Сьогодні, 20:35 Переглядів: 340

Збройні Сили України звільнили Високопілля в Херсонській області. Це зламало хребет обороні військ російській федерації. Рашисти тікали звідси під потужними ударами ЗСУ. Український прапор майорить в центрі селища. Високопілля сильно зруйноване. Окупанти пограбували більшість будинків. Все що встигли вивезли, що не вкрали — понівечили. Місцеві жителі розповіли, що росіяни окрім мародерства і грабунку нічим більше і не займалися: «Поводилися, як «хазяї». Брали все, що бачили, тероризували жителів. Коли прийшли ЗСУ ми нарешті зітхнули вільно».

Українських вояків жителі Високопілля зустрічали зі сльозами на очах — від радості звільнення та того, що довелося пережити за кілька місяців окупації.

Разом з аеророзвідкою «Карлсон» у звільнене селище зайшли й журналісти з Кременчука. Детальніше дивіться у матеріалі Центрального Громадського телебачення.