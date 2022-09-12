За скільки має приїхати «швидка», і чи має взагалі їхати

Які існують нормативи доїзду бригади екстреної медичної допомоги? Чи впливає воєнний стан на те, за скільки мають приїхати медики на виклик? На ці питання надали відповідь у Міністерстві охорони здоров'я України.
Питання доїзду бригади «екстренки» регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1271. Відповідно до неї, всі виклики, залежно від скарг пацієнта, поділяються на:
На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений – за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади та немає доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном.
Разом з тим, в умовах воєнного стану у разі ведення активних бойових дій на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози.
Тут можна почитати, як у Кременчуці починалася робота реформованої екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у 2013 році.
Нагадуємо, що пацієнти можуть самі обирати яку мати медичну карту — паперову чи електронну.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер