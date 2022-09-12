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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Україна, Світ

Електронна чи паперова медична картка: обирає пацієнт

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 269

 

Можна мати обидва варіанти

Пацієнти можуть самі обирати яку мати медичну карту — паперову чи електронну. Можна також мати обидва варіанти медкарток. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України

Електронна медична картка — це набір медичних записів в Електронній системі охорони здоров’я. Вона включає історію звернень та захворювань пацієнта, результати досліджень, рекомендацій лікаря та діагнози. Доступ до електронної медичної картки пацієнта має його сімейний або лікуючий лікар.

Перехід до електронної медичної карти почався у 2019 році. На сьогодні пацієнтам доступна як електронна, так і паперова медична картка.

— За власним бажанням, пацієнт може перейти на електронну медичну картку — попросити свого лікаря вести медичні записи в ній. Якщо ж пацієнту потрібно отримати медичні документи в роздрукованому вигляді й вести свою власну паперову картку — він може попросити лікаря роздрукувати їх, — пояснили в НСЗУ.

Нещодавно ми писали про те, хто може бачити історію звернень пацієнта до психіатра в електронній медичній карті.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: acmc.ua
Теги: електронні документи НСЗУ електронна медкартка
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