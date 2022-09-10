Чоловік шукає свідків аварії, у якій на Полтавщині загинула його 18-річна дочка з чоловіком

Сьогодні, 18:09 Переглядів: 359

Вони були пасажирами ВАЗ-2106, з яким зіткнувся Hyundai Sonata

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся Вадим, який шукає свідків аварії, у якій загинула його 18-річна дочка Карина та її 26-річний чоловік.

Нагадаємо, ДТП сталася 3-го вересня на перехресті доріг Хорол-Оржиця та Ковтуни-Кременчук, поблизу села Коломийцеве Озеро – зіткнулися Hyundai Sonata та ВАЗ-2106. Двоє пасажирів ВАЗу загинули.

За словами Вадима, автівка ВАЗ, у якій їхала його дочка, рухалася головною дорогою у напрямку Хоролу, а Hyundai Sonata – об'їздною з боку Києва, де у ділянці виїзду на головну стояв знак Stop. Проте Hyundai Sonata не зупинився, а на швидкості в'їхав у ВАЗ.

Оскільки під час воєнного стану користуватися реєстраторами заборонено, буде корисна будь-яка інформація стосовно цієї аварії. Якщо ви володієте такою інформацією, зателефонуйте Вадиму за номером телефону 097 119 99 44 або до поліцію на лінію 102.