Сьогодні у Кременчуці коронавірус виявили у 20 людей – де можна вакцинуватися

18 кременчужан, у яких виявлено вірус нового типу, лікуються під наглядом сімейних лікарів, двоє — госпіталізовано
Сьогодні у місті зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 9 жінок віком від 29 до 70 років, 9 чоловіків віком від 32 до 75 років та 2 дитини. З них одна немовля віком до року, а друга віком 15 років.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.
З 20 кременчужан, у яких виявили коронавірус, 18 лікуються під наглядом сімейних лікарів, а 2 пацієнти знаходяться на стаціонарному лікуванні.
Наразі в інфекційному шпиталі перебуває 20 хворих. Одужало 8 пацієнтів. Випадків смерті не зареєстровано.
Всього ж з початку епідемії у Кременчуці зареєстровано 24 259 випадків захворювання на коронавірус.
Одужало 23 468 кременчужан
Нажаль, 721 захворілих померли.
Нагадаємо, у Кременчуці триває кампанія вакцинації від COVID-19
Сьогодні, 12 вересня, у місті вакциновано 49 осіб. З них, першу дозу отримали 16 громадян, другій - 2, першою бустерною дозою вакциновано 29 осіб, другою бустерною - 2.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені однією дозою 116 901 кременчужан, двома - 115515 осіб. Додатковою дозою вакциновано 62 особи, першою бустерною вакциновано 21202, а другою 113 кременчужан. Про це також повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Завтра, 13 вересня, у центрі вакцинації та в пунктах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами CoronaVac та Janssen.
Вакцинуватися від COVID-19 можна:
в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою: проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00;
в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Час роботи пунктів вакцинації — з 8.00 до 17.00.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер