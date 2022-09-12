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Сьогодні у Кременчуці коронавірус виявили у 20 людей – де можна вакцинуватися

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 188

 

18 кременчужан, у яких виявлено вірус нового типу, лікуються під наглядом сімейних лікарів, двоє — госпіталізовано

Сьогодні у місті зареєстровано 20 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіли 9 жінок віком від 29 до 70 років, 9 чоловіків віком від 32 до 75 років та 2 дитини. З них одна немовля віком до року, а друга віком 15 років.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради на її офіційному сайті.

З 20 кременчужан, у яких виявили коронавірус, 18 лікуються під наглядом сімейних лікарів, а 2 пацієнти знаходяться на стаціонарному лікуванні.

Наразі в інфекційному шпиталі перебуває 20 хворих. Одужало 8 пацієнтів. Випадків смерті не зареєстровано.

Всього ж з початку епідемії у Кременчуці зареєстровано 24 259 випадків захворювання на коронавірус.

Одужало 23 468 кременчужан

Нажаль, 721 захворілих померли.

Нагадаємо, у Кременчуці триває кампанія вакцинації від COVID-19

Сьогодні, 12 вересня, у місті вакциновано 49 осіб. З них, першу дозу отримали 16 громадян, другій - 2, першою бустерною дозою вакциновано 29 осіб, другою бустерною - 2.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені однією дозою 116 901 кременчужан, двома - 115515 осіб. Додатковою дозою вакциновано 62 особи, першою бустерною вакциновано 21202, а другою 113 кременчужан. Про це також повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Завтра, 13 вересня, у центрі вакцинації та в пунктах вакцинації продовжать проводити щеплення вакцинами CoronaVac та Janssen.

Вакцинуватися від COVID-19 можна:

в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою: проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00;

в пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2; вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • проспект Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9,
  • вул. Івана Мазепи, 26

Час роботи пунктів вакцинації — з 8.00 до 17.00.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Covid-19 вакцинація Кременчук
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