Пенсія більша, якщо людина загинула під час проходження служби
Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця залежить від причини його смерті. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Члени сім’ї померлого чи загиблого військовослужбовця або представника силових структур мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Це передбачено Законом України від 09.04.1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
— Виплати призначаються в разі смерті чи загибелі годувальника під час проходження служби, не пізніше трьох місяців після звільнення з неї або пізніше, якщо смерть спричинена пораненням, контузією, каліцтвом чи захворюванням, отриманими у період проходження служби, — підкреслили у ПФУ.
Такі пенсії виплачуються членам сім’ї померлих/загиблих військовослужбовців, а також людей, які перебували на службі в органах:
- внутрішніх справ;
- Національної поліції;
- пожежної охорони;
- Національного антикорупційного бюро;
- службі судової охорони;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
- органах і підрозділах цивільного захисту;
- податкової міліції;
- Бюро економічної безпеки;
- Державної кримінально-виконавчої служби;
- інших силових підрозділів, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262-XII.
— Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні (тобто, чи проживали разом, чи отримували від годувальника мінімально необхідні блага для життя та виховання), — роз'яснили у ПФУ.
Якщо годувальник помер чи загинув при виконанні службових обов’язків пенсія призначається в розмірі:
- 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
- 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків та дружини (чоловіка)).
— Якщо ж годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника, — наголосили у ПФУ.
Заяву на призначення пенсії потрібно подавати до силових структур, в яких померлий проходив службу.
Нагадуємо, військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію.
Автор: Володимир Дмитренко
Джерело фото: Пенсійний фонд України