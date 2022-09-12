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Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця залежить від причини його смерті

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 173

 

Пенсія більша, якщо людина загинула під час проходження служби

Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника-військовослужбовця залежить від причини його смерті. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Члени сім’ї померлого чи загиблого військовослужбовця або представника силових структур мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Це передбачено Законом України від 09.04.1992 року № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

— Виплати призначаються в разі смерті чи загибелі годувальника під час проходження служби, не пізніше трьох місяців після звільнення з неї або пізніше, якщо смерть спричинена пораненням, контузією, каліцтвом чи захворюванням, отриманими у період проходження служби, — підкреслили у ПФУ.

Такі пенсії виплачуються членам сім’ї померлих/загиблих військовослужбовців, а також людей, які перебували на службі в органах:

  • внутрішніх справ;
  • Національної поліції;
  • пожежної охорони;
  • Національного антикорупційного бюро;
  • службі судової охорони;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • органах і підрозділах цивільного захисту;
  • податкової міліції;
  • Бюро економічної безпеки;
  • Державної кримінально-виконавчої служби;
  • інших силових підрозділів, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262-XII.
— Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні годувальника. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні (тобто, чи проживали разом, чи отримували від годувальника мінімально необхідні блага для життя та виховання), — роз'яснили у ПФУ.

Якщо годувальник помер чи загинув при виконанні службових обов’язків пенсія призначається в розмірі:

  • 70% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї померлого/загиблого годувальника, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;
  • 50% грошового забезпечення померлого/загиблого годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків та дружини (чоловіка)).
— Якщо ж годувальник помер/загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення годувальника, — наголосили у ПФУ.

Заяву на призначення пенсії потрібно подавати до силових структур, в яких померлий проходив службу.

Нагадуємо, військові з інвалідністю внаслідок війни отримують більшу пенсію.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Пенсійний фонд України
Теги: пенсія ПФУ військові пенсії
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