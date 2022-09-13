Військовим передали дрони та рації: Полтавська ОВА

12 вересня Полтавська ОВА передала військовим регіону 5 дронів DJI Mavic 3 та 10 рацій Motorola. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Також очільник обласної військової адміністрації розповів, що сьогодні у Полтаві провели нараду, на якій прийняли рішення про виготовлення 1000 так званих «буржуйок».
Нагадаємо, що військові отримали речі першої необхідності з Полтавщини.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер