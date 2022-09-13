Військовим передали дрони та рації: Полтавська ОВА

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12 вересня Полтавська ОВА передала військовим регіону 5 дронів DJI Mavic 3 та 10 рацій Motorola. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

- Разом із волонтерами передали нашим військовим чергову партію допомоги – 5 дронів DJI Mavic 3 та 10 рацій Motorola. Це – «очі та вуха», які дадуть змогу ще більш ефективно виконувати завдання, — розповів він.

Також очільник обласної військової адміністрації розповів, що сьогодні у Полтаві провели нараду, на якій прийняли рішення про виготовлення 1000 так званих «буржуйок».

- Наразі підприємства області, в яких працюють слюсарні майданчики, зможуть виготовити таку кількість за місяць. Матеріал на їх виготовлення закупимо в одному з підприємств України, – додав Дмитро Лунін.



Нагадаємо, що військові отримали речі першої необхідності з Полтавщини.