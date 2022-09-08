Військові отримали речі першої необхідності з Полтавщини

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Зі складів штабу гуманітарної допомоги Полтавської ОВА надали чергову партію допомоги для військових, зокрема речі найпершої потреби. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Прийшли холоди, погіршуються погодні умови, а значить і змінюються першочергові запити на речі для наших захисників. Днями військовим передали чергову гуманітарну допомогу з урахуванням нагальних потреб.

— 485 спальних мішків, які зараз є дуже необхідними з огляду на погіршення погодних умов. Окрім того, передали речі для забезпечення належних умов перебування військових на службі, а також ліхтарики та запаси питної води. Така підтримка для воїнів важлива й необхідна, — розповів начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, в області й надалі будуть реагувати на запити та потреби військових.

Нагадуємо, що 1600 пар тактичних кросівок передали військовим з Полтавщини.