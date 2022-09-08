Військові отримали речі першої необхідності з Полтавщини

Зі складів штабу гуманітарної допомоги Полтавської ОВА надали чергову партію допомоги для військових, зокрема речі найпершої потреби. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Прийшли холоди, погіршуються погодні умови, а значить і змінюються першочергові запити на речі для наших захисників. Днями військовим передали чергову гуманітарну допомогу з урахуванням нагальних потреб.
За його словами, в області й надалі будуть реагувати на запити та потреби військових.
Нагадуємо, що 1600 пар тактичних кросівок передали військовим з Полтавщини.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер