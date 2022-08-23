1600 пар тактичних кросівок передали військовим з Полтавщини

1600 пар жіночих і чоловічих тактичних кросівок від місцевого виробника передали військовим. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.
Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що ці кросівки відповідають державним вимогам для військовослужбовців Збройних сил України.
Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зауважив, що кросівки вже протестували військові, були певні зауваження, які виробник усунув.
Наступним кроком буде передача зимового одягу військовим. Комплекти вже замовлені. На це з обласного бюджету спрямували 25 млн грн.
Нагадуємо, що за словами Залужного, майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з рф.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер