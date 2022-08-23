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Кременчук, Полтавщина, Допомога військовим

1600 пар тактичних кросівок передали військовим з Полтавщини

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 187

 

Наступним кроком буде передача зимового одягу

1600 пар жіночих і чоловічих тактичних кросівок від місцевого виробника передали військовим. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної військової адміністрації.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що ці кросівки відповідають державним вимогам для військовослужбовців Збройних сил України.

- Здійснюється підтримка й допомога ЗСУ, територіальній обороні, добровільним формуванням громад. Ми продовжуємо й надалі цей курс. Було виділено понад 200 млн грн депутатами обласної ради саме на підтримку Збройних сил України та правоохоронців. Наше основне завдання – забезпечити наших військових, – додав Дмитро Лунін.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зауважив, що кросівки вже протестували військові, були певні зауваження, які виробник усунув.

- Всі заявки від ЗСУ, зокрема й щодо матеріально технічного забезпечення ми реалізовуємо. Ці тактичні кросівки від полтавського виробника. Таким чином ми ще й підтримуємо власного виробника. Попереду осінь та зима. Й ми будемо забезпечувати наших захисників, – сказав Олександр Біленький.

Наступним кроком буде передача зимового одягу військовим. Комплекти вже замовлені. На це з обласного бюджету спрямували 25 млн грн.

Нагадуємо, що за словами Залужного, майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з рф.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: взуття
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