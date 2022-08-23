Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з рф - Залужний

Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з рф, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
Нагадаємо, що у квітні Зеленський розповів CNN, що за час війни загинули від 2500 до 3000 українських військових. За його словами, близько 10 000 військовослужбовців зазнали поранень. До цього повідомляли про кількість загиблих 12 березня – 1300 осіб.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер