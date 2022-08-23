Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з рф - Залужний

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Майже 9 тис. українських героїв загинули у війні з рф, заявив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

- У цій війні беруть участь не лише військовослужбовці й не лише ті, хто взяв до рук зброю, - наші маленькі дітки, які зовсім ні в чому не винні, крім того, що вони народилися саме тут і саме в цей час. Вони справді нічого не розуміють, що відбувається, але однозначно потребують захисту і біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, тому що їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до тих майже 9 тис. героїв, які загинули, - сказав Залужний на форумі «Захисники. Перекличка» в понеділок.

Нагадаємо, що у квітні Зеленський розповів CNN, що за час війни загинули від 2500 до 3000 українських військових. За його словами, близько 10 000 військовослужбовців зазнали поранень. До цього повідомляли про кількість загиблих 12 березня – 1300 осіб.