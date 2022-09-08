Уряд дозволив подовжити на 2 місяця відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки у березні - квітні, термін дії яких спливає у вересні - жовтні
Кабінет Міністрів на засіданні 7 вересня ухвалив постанову, яка передбачає можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки
Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки у березні — квітні, термін дії яких спливає у вересні — жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.
Крім того, постанова передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов'язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Цим самим розширюються положення Постанови Кабінету міністрів від 3 березня 2022 року №194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану», згідно з якою відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.
Ця норма покликана зменшити навантаження на органи влади, насамперед територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.
Варто додати, що 19 серпня Кабмін підтримав законопроєкт, який розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Про це повідомляла пресслужба Мінекономіки.
Законопроєкт передбачає можливість бронювання для працівників:
Крім того, законопроєктом пропонується надати можливість особам, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер