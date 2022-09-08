Уряд дозволив подовжити на 2 місяця відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників

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Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Мінекономіки у березні - квітні, термін дії яких спливає у вересні - жовтні

Кабінет Міністрів на засіданні 7 вересня ухвалив постанову, яка передбачає можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу для військовозобов'язаних під час мобілізації та на воєнний час. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки у березні — квітні, термін дії яких спливає у вересні — жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

- Цього та наступного місяця одномоментно спливають терміни відстрочок, наданих тисячам фахівців після початку широкомасштабної агресії, що може нести загрозу стабільній роботі державного та економічного сектору. Сьогоднішнє рішення Уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу, — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Крім того, постанова передбачає, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов'язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Цим самим розширюються положення Постанови Кабінету міністрів від 3 березня 2022 року №194 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану», згідно з якою відповідними повноваженнями наділялися лише органи державної влади та інші державні органи.

Ця норма покликана зменшити навантаження на органи влади, насамперед територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати), що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.

Варто додати, що 19 серпня Кабмін підтримав законопроєкт, який розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Про це повідомляла пресслужба Мінекономіки.

Законопроєкт передбачає можливість бронювання для працівників:

органів державної влади та місцевого самоврядування, якщо їх робота необхідна для забезпечення функціонування цих органів у воєнний час;

на підприємствах та в організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання, якщо працівники залучені до їх виконання;

на підприємствах, які виготовляють продукцію оборонного призначення, або таку, яка необхідна для задоволення потреб Збройних Сил України;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Крім того, законопроєктом пропонується надати можливість особам, які не підлягають призову, добровільно піти на службу. Серед таких категорій населення люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до військової служби особи, заброньовані працівники, жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває від 3 дітей, батьки дітей з інвалідністю тощо.