Цифра дня: у Кременчуці проживає до 50 тисяч переселенців

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Фактично у Кременчуці проживає близько 45-50 тисяч переселенців. Про це 12 вересня під час вручення ордерів на кімнати у гуртожитку заявив міський голова Віталій Малецький.

Він додав, що це орієнтовні та оціночні дані, оскільки значна частина ВПО не реєструється.

Офіційно у нашому місті зареєстровано 27 тис. 500 внутрішньо переміщених осіб.

У яких умовах розселяють вимушених переселенців у Кременчуці



