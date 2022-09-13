До Дня міста у Кременчуці, можливо, проведуть святкові заходи

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 515

Все буде залежати від безпекової ситуації

Цього року, можливо, проведуть святкові заходи до Дня міста. Про це 12 вересня, під час брифінгу після відкриття гуртожитку для переселенців розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький.

За словами міського голови, план заходів вже готовий. Навіть є наміри провести їх на відкритому повітрі із встановленням невеликої сцени у Придніпровському парку.

Проте заходи пройдуть лише у тому разі, якщо буде дозволяти безпекова ситуація.

Як Кременчук святкував День міста — шукайте себе на фото

Нагадаємо, День міста відзначається 29 вересня у день визволення Кременчука від нацистських загарбників під час Другої світової війни.