Двоє кременчужанок Ольга Ляхова та Наталія-Вікторія Хамула стали чемпіонками України з легкої атлетики

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11 вересня у Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики у якому взяли участь двоє кременчужанок Ольга Ляхова та Наталія-Вікторія Хамула.

Ольга Ляхова стала чемпіонкою у бігу на дистанції 800 м. Ольга подолала дистанцію за 2:04.82 хв. Друге місце у Дар’ї Вдовиченко з Київщини (час - 2:07,08). «Бронза» у представниці Донеччини Оксани Долинчук (час - 2:11,35).

«Золото» у стрибках у довжину завоювала ще одна кременчужанка Наталія-Вікторія Хамула. Спортсменка показала результат - 6,01 м. На другому місці харків’янка Оксана Мартинова (результат - 5,96 м), а третє місце в Інни Сидоренко з Дніпропетровщини (результат - 5,81 м).