Як Кременчук святкує День міста - шукайте себе на фото

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Кременчужани відзначають День міста - 450 років з дня першої письмової згадки про Кременчук.

У п'ятницю та суботу кременчужани змогли побачити парад яхт та гелікоптерів. Для поціновувачів історії влаштували захоплюючі екскурсії містом. Також були виставки, концертні програми і спортивні заходи, зокрема, благодійний забіг на вулиці Київській та молодіжний фестиваль.

План заходів, які вудбудуться у неділю 26 вересня

10.00-19.00 Містечко ковалів біля літньої сцени комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» 16.00-20.00 Презентація книги «Легенди Кременчука» , майстер-клас та концертна програма літня сцена парку «Придніпровський» 16.00-20.00 Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук» біля літньої сцени парку «Придніпровський» 16.00-20.00 Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» центральна алея парку «Придніпровський» 17.00 Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сел Потоківського старостинського округу с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62