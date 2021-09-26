Як Кременчук святкує День міста - шукайте себе на фото

Кременчужани відзначають День міста - 450 років з дня першої письмової згадки про Кременчук.
У п'ятницю та суботу кременчужани змогли побачити парад яхт та гелікоптерів. Для поціновувачів історії влаштували захоплюючі екскурсії містом. Також були виставки, концертні програми і спортивні заходи, зокрема, благодійний забіг на вулиці Київській та молодіжний фестиваль.
|10.00-19.00
|Містечко ковалів
|біля літньої сцени комунального закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський»
|16.00-20.00
|Презентація книги «Легенди Кременчука», майстер-клас та концертна програма
|літня сцена парку «Придніпровський»
|16.00-20.00
|Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук»
|біля літньої сцени парку «Придніпровський»
|16.00-20.00
|Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека»
|центральна алея парку «Придніпровський»
|17.00
|Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сел Потоківського старостинського округу
|с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62