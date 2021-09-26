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Топ новина, Кременчук, Культура, Фотоколекція

Як Кременчук святкує День міста - шукайте себе на фото

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 428

 

Кременчужани відпочивають культурно, спортивно, інтелектуально, смачно та драйвово

Кременчужани відзначають День міста - 450 років з дня першої письмової згадки про Кременчук. 

Відлік історії Кременчука можна вести з моменту появи перших поселень слов'янських племен у XII столітті, – археолог

У п'ятницю та суботу кременчужани змогли побачити парад яхт та гелікоптерів. Для поціновувачів історії влаштували захоплюючі екскурсії містом. Також були виставки, концертні програми і спортивні заходи, зокрема, благодійний забіг на вулиці Київській та молодіжний фестиваль.

Біг заради життя: кременчужани провели благодійний забіг «Skoda Kremenchuk Half Marathon»
Білосніжні яхти у супроводі вертольотів привітали кременчужан з Днем міста
«У нас сьогодні камерний домашній велопарад»: у Кременчуці пройшов велопробіг
Кременчуцька малеча опанувала вертоліт
Голубів миру запустили у центрі Кременчука

План заходів, які вудбудуться у неділю 26 вересня

10.00-19.00 Містечко ковалів біля літньої сцени комунального закладу культури «Міський парк  культури і відпочинку «Придніпровський»
16.00-20.00 Презентація книги «Легенди Кременчука», майстер-клас та концертна програма літня сцена парку «Придніпровський»
16.00-20.00 Театр мініатюр «Кулінарний Кременчук» біля літньої сцени парку «Придніпровський»
16.00-20.00 Локації КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» центральна алея парку «Придніпровський»
17.00 Концертно-розважальна програма, присвячена дню визволення сел Потоківського старостинського округу с. Придніпрянське, вул. Центральна, 62
Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: День міста святкування
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