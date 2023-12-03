Спортивні успіхи школярів з Горішніх Плавнів: футбол і дзюдо

Постійна підтримка з боку меценатів та партнерів дає результати
Команда Горішніх Плавнів, складена із вихованців дитячо-юнацької футбольної команди «Гірник-Спорт», виграла домашні зональні змагання з футзалу у рамках шостої гімназіади Полтавщини. За право вийти до фіналу боролися представники Горішньоплавнівської, Козельщинської, Новогалещинської, Градизької, Глобинської, Семенівської та Пришибської громад.
У турнірі брали участь вихованці 2008 року народження. Під час турніру діями шкільної команди керував вчитель фізичної культури ЗОШ №2 м. Горішні Плавні, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету в Горішніх Плавнях Євгеній Михасьов.
За результатами ігор команда юних футболістів з Горішніх Плавнів здобула титул чемпіона. На другому місці — команда з Козельщини, третє місце — в команди з Градизька.
Команда Горішніх Плавнів разом із юними футболістами Козельщини представили Кременчуцький район на обласних змаганнях у м. Лубни, які відбувалися з 1 по 3 грудня.
У залі дзюдо ДЮСШ №1 м. Горішні Плавні відбувся обласний етап шостої гімназіади Полтавщини. Участь у змаганнях взяли вісім команд. За результатами турніру перше місце за господарями — юними дзюдоїстами із Горішніх Плавнів. Срібними призерами стали дзюдоїсти Лохвиці, «бронза» – у команди Кременчука.
Змагання зібрали 65 учасників, із них 12 дівчат. Команда Горішніх Плавнів була представлена двома складами, до яких увійшли, за словами старшого тренера ДЮСШ №1 Ігоря Горяшина, який є головним суддею гімназіади вже багато років, вихованці секцій дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи №1, КЗ ДЮСШ «Олімпійські надії» та Центру дитячого розвитку з боротьби самбо і дзюдо «Елефант».
Результати змагань прокоментував тренер відділення дзюдо ДЮСШ №1 міста Горішні Плавні Олександр Федоренко:
Спортсмени міста Горішні Плавні, зокрема дзюдоїсти ДЮСШ №1 та кількох клубів і футболісти ДЮФК «Гірник-Спорт», відчувають постійну підтримку від відповідальних бізнесменів, благодійників та міської влади. Допомога від благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, використовується для покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд, де тренуються спортсмени, придбання інвентарю, участі у національних та міжнародних змагань усіх вікових категорій, проведення внутрішніх змагань. Саме така постійна підтримка з боку меценатів та партнерів і дає ті результати, яких досягають спортсмени Горішніх Плавнів.
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