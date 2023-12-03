Спортивні успіхи школярів з Горішніх Плавнів: футбол і дзюдо

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Футбол

Команда Горішніх Плавнів, складена із вихованців дитячо-юнацької футбольної команди «Гірник-Спорт», виграла домашні зональні змагання з футзалу у рамках шостої гімназіади Полтавщини. За право вийти до фіналу боролися представники Горішньоплавнівської, Козельщинської, Новогалещинської, Градизької, Глобинської, Семенівської та Пришибської громад.

У турнірі брали участь вихованці 2008 року народження. Під час турніру діями шкільної команди керував вчитель фізичної культури ЗОШ №2 м. Горішні Плавні, заступник голови відділення Національного олімпійського комітету в Горішніх Плавнях Євгеній Михасьов.

За результатами ігор команда юних футболістів з Горішніх Плавнів здобула титул чемпіона. На другому місці — команда з Козельщини, третє місце — в команди з Градизька.

Команда Горішніх Плавнів разом із юними футболістами Козельщини представили Кременчуцький район на обласних змаганнях у м. Лубни, які відбувалися з 1 по 3 грудня.

Дзюдо

У залі дзюдо ДЮСШ №1 м. Горішні Плавні відбувся обласний етап шостої гімназіади Полтавщини. Участь у змаганнях взяли вісім команд. За результатами турніру перше місце за господарями — юними дзюдоїстами із Горішніх Плавнів. Срібними призерами стали дзюдоїсти Лохвиці, «бронза» – у команди Кременчука.

Змагання зібрали 65 учасників, із них 12 дівчат. Команда Горішніх Плавнів була представлена двома складами, до яких увійшли, за словами старшого тренера ДЮСШ №1 Ігоря Горяшина, який є головним суддею гімназіади вже багато років, вихованці секцій дзюдо дитячо-юнацької спортивної школи №1, КЗ ДЮСШ «Олімпійські надії» та Центру дитячого розвитку з боротьби самбо і дзюдо «Елефант».

– Наші спортсмени виступили вдало, що підтверджує перше загальнокомандне місце, — зауважив Ігор Горяшин. — Змагалися не лише досвідчені дзюдоїсти, були й ті, які виступали вперше.

Результати змагань прокоментував тренер відділення дзюдо ДЮСШ №1 міста Горішні Плавні Олександр Федоренко:

– Перші місця посіли Софія Горяшина, Поліна Тумко, Катерина Хрієнко, Марія Фурік, Арина Новак, Єлизавета Куїмова, Дар’я Тодосієнко, Назарій Васильчук, Артем Букша, Руслан Шишка, Кирил Науменко, Владислав Цвєтков. Ці змагання проходять щорічно, і володарі перших місць здобули путівку на чемпіонат України серед школярів. В основному команда області буде сформована спортсменами з Горішніх Плавнів, у двох категоріях будуть представлені спортсмени з Лохвиці, також будуть учасники з Кременчука.

Спортсмени міста Горішні Плавні, зокрема дзюдоїсти ДЮСШ №1 та кількох клубів і футболісти ДЮФК «Гірник-Спорт», відчувають постійну підтримку від відповідальних бізнесменів, благодійників та міської влади. Допомога від благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, засновниками якого є підприємець, інвестор і меценат Костянтин Жеваго та голова правління ПрАТ «Полтавський ГЗК» Віктор Лотоус, використовується для покращення матеріально-технічної бази спортивних споруд, де тренуються спортсмени, придбання інвентарю, участі у національних та міжнародних змагань усіх вікових категорій, проведення внутрішніх змагань. Саме така постійна підтримка з боку меценатів та партнерів і дає ті результати, яких досягають спортсмени Горішніх Плавнів.