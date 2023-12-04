5 грудня у бібліотеці на Молодіжному відбудеться захід, присвячений кременчуцьким волонтерам

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У відвідувачів буде можливість познайомитись з кременчуцькими волонтерками Аллою Буліною та Людмилою Снітко

Бібліотекарі філії № 1, що знаходиться на Молодіжному, запрошують всіх охочих на зустріч «Волонтерство: поклик душі чи професія». Анонс розмістила пресслужба мерії. Годину спілкування присвятили Міжнародному дню волонтера.

Учасники вшанують волонтерів — людей, які роблять надзвичайне для бійців, поранених, сиріт, біженців, з ранку до вечора, шукаючи можливості для допомоги, і на чиїх плечах тримається наш сучасний світ. У відвідувачів буде можливість познайомитись з кременчуцькими волонтерками Аллою Буліною та Людмилою Снітко.

Також на заході представлять нову книгу кременчуцького літератора Федора Чужого «Із племені небайдужих», в якій розповідається про видатних волонтерів нашого міста. Для учасників зустрічі учні гімназії №12 підготували мінівиставу, а користувачі бібліотеки — сатиричну інсценізацію. Завершить годину спілкування поетичний діалог Людмили Снітко та Віти Гориславець.

Захід відбудеться 5 грудня о 12.00 за адресою: проспект Лесі Українки, 13.