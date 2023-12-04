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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Морквяний рулет з сиром – смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 07:47 Переглядів: 142

 

Дуже ніжний, м'який і смачний рулет з основою з моркви та пікантною начинкою з вершкового сиру з часником. Готується просто, виглядає ошатно. Рулет добре зберігається в холодильнику

Складові:

  • 400 г моркви
  • 4 яйця
  • сіль, перець
  • 1 ст. л. олії + 1 ст. л. вершкового масла

Начинка:

  • 200 г вершкового сиру (можна взяти і хороший домашній сир, тричі прокрутити на м'ясорубці)
  • 2 гілочки кропу
  • 1-3 зубчики часнику
  • 1-2 ч. л. сметани
  • сіль, перець

Приготування:

  1. Моркву почистити, натерти на крупній тертці.
  2. На сковороді добре розігріти вершкове масло й олію, викласти моркву. Тушкувати на маленькому вогні під кришкою приблизно 10-20 хвилин.
  3. Посолити, поперчити.
  4. Моркву повністю остудити, додати жовтки, перемішати.
  5. Білки з дрібкою солі ретельно збити в окремій ємності до м'яких піків. Частинами додати до моркви, акуратно вмішуючи їх після кожної порції.
  6. Деко застелити листом пекарського паперу, викласти морквяну масу в прямокутник приблизно 30х35 см. З маси може виділятися трохи рідини по краях, це нормально, маса сама по собі неоднорідна.
  7. Поставити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку, випікати приблизно 10-15 хвилин, не пересушити! Готовий пласт повністю остудити.
  8. Для начинки покласти всі компоненти в ємність (вершковий сир повинен бути кімнатної температури), додати часник, кріп. Добре розподілити начинку на коржі, не доходячи пару сантиметрів до останнього краю. Загорнути в щільний рулет. Потім обернути в пергаментний папір або харчову плівку, залишити мінімум на годину в холодильнику або більше. Смачного!
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Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї рецепти Смачно рулет із моркви їжа
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