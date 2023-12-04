Тепло впускаємо і не випускаємо. Як зробити оселю теплішою на 35% – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 197

З приходом зими температура в наших оселях опускається все нижче. Особливо ми відчуваємо холод в дні негоди. Іноді здається, що в кімнаті «вітер гуляє». Збільшити температуру та усунути протяги можна. Кілька простих рішень — і термометр вже піднявся на п’ять градусів

Утепліть вхідні двері

Від дверей іде витрата тепла у 15%, тому потрібно відновити щільність їх прилягання до дверної коробки. Це можна зробити за допомогою монтажної піни, спеціальних рейок для щілин, ущільнювачів тощо.

Можна самостійно пошити захисти-мішки, які кладуться під двері, аби уникнути проходження холодного повітря. Окрім того, ці мішки можуть слугувати як шумоізоляція, тому їх можна використовувати цілий рік. Для того, щоб їх зробити, потрібно трохи тканини, піску та вправності рук.

Утепліть вікна

Через щілини у вікнах з помешкання йде до 25% тепла. Заміна старих вікон на енергоефективні може допомогти зберегти тепло в оселі. Такі вікна мають подвійне або потрійне скло з ізоляційним наповнювачем, що зменшує втрати тепла.

Якщо пластикові вікна встановлені, але є продування, потрібно перевести їх в «зимовий режим». Це допоможе зробити віконний майстер, який замінить ущільнювач та налагодить притиск.

Якщо немає встановлених склопакетів, то вікна потрібно утеплити. Щоб заблокувати вхід холодного повітря до помешкання з вікон, можна скористатися простим трюком. Чудовим рішенням стануть штори зі щільної тканини та жалюзі, які потрібно закривати на ніч. Так ви знизите витрату тепла через віконне скло.

Утепліть стіни та підлогу

У панельних будинках через зовнішні стіни виходить до 35% тепла. Для утримання тепла, використовуйте утеплювачі, які підходять для вашого типу стін, наприклад, мінеральну вату або полістиренову піну.

Якщо немає грошей на утеплення, є найпростіший бюджетний варіант. Аби не дуло зі стін, до них можна приставити шафи, повісити картини та гобелени.

На підлогу варто постелити килими, які не пропускатимуть холодне повітря і не випускатимуть тепло. Під них можна покласти додатковий шар ізоляції підлоги.

Налаштуйте систему опалення

Від радіаторів у квартирі йде до 90% тепла. Щоб зробити батареї більш ефективними, можна пофарбувати їх у темний колір, радіатор віддає тоді тепла на 10% більше. Також гладка батарея збільшить тепловіддачу на 10%.

Максимально звільніть простір навколо батарей, протирайте їх від пилу. Можна самостійно зробити тепловідбивний фон і встановити його між стіною та радіатором. Для цього слід використати фольгу. Це одразу підвищить віддачу тепла на 20%, бо тепер батареї не будуть обігрівати стіни.

Установка програмованого термостата дозволить вам регулювати температуру в будинку відповідно до вашого графіка. Це допоможе зменшити непотрібні витрати на опалення.

Вентиляційні отвори

Через вентиляційну систему з будинку йде до 30% тепла. Повністю закривати отвори вентиляції у квартирі заборонено за технікою безпеки. Але їх можна прикрити картонкою чи дверцятами, що підвищить температуру на п’ять градусів.

Також намагайтеся мінімізувати користування електровентиляторами та витяжками.

Альтернативні джерела тепла

Розгляньте можливість використання альтернативних джерел тепла, наприклад, сонячних панелей або геотермальних систем. Або просто пропускайте вдень у помешкання якомога більше денного світла. Воно становить 3% тепла у квартирі.