Відкрили справу: поліція перевірить ціни на причепи, які купила мерія Кременчука

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 523

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з приводу можливого кримінального правопорушення, вчиненого службовими особами виконкому Кременчуцької міської ради. Йдеться про розтрату бюджетних коштів при закупівлі товарів за завищеними цінами. Заяву до прокуратури щодо ймовірного завищення цін на вживані причепи, які мерія купила для потреб військових, подала ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна». Наразі ця антикорупційна громадська організація отримала відповідь на свою заяву та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 жовтня.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

Кримінальну справу відкрили з приводу закупівель, яким «ТелеграфЪ» присвятив серію матеріалів. Нагадаємо, виконком Кременчуцької міської ради придбав для військових низку мобільних комплексів для прання та гігієни. Постачальниками їх стали дві фірми:

ТОВ «Житлоінвест» (фірма доньки ексмера Кременчука Олега Бабаєва та доньки Олександра Плужника – колишнього очільника Полтавського УБОЗа, «найбагатшого міліціонера», фігуранта журналістських розслідувань);

ТОВ «Дормаш групп», яке очолює Віталій Котляр, депутат Кременчуцької міськради.

Аналізуючи тендери, ми дійшли висновку, що їх умови прописували саме під ці конкретні фірми. А якщо хтось інший рипався на відкриті торги, його пропозицію відхиляли як таку, що не відповідає умовам. До речі, Держаудитслужба знайшла порушення на тендері на лазні-пральні, де виконком відхилив дешевшу пропозицію. Але договір уже був виконаний, гроші за товар перераховані, тож тепер переплату у 420 тис. грн ніхто не поверне.

Вживані причепи для мобільних комплексів для прання виконком купував окремо, без тендерів. Закон дозволяє проводити оборонні закупівлі напряму, без використання системи Prozorro, і виконком цим правом скористався. І замовник вибрав постачальника на власний розсуд. Ним стала юна фірма ТОВ «Активбуд-М», зареєстрована під час повномасштабної війни. Бізнес-зв’язки цієї фірми ведуть до депутата Кременчуцької міськради Олександра Яцини і до віцемера з будівництва Дмитра Кравченка.

Ми порівняли ціни на вживані причепи з ринковими та дійшли висновку, що вони завищені. Так, у Єдиному державному реєстрі судових рішень ми знайшли справу, де засвітилася ціна на вживані причепи, за якою фірма «Активбуд-М» купувала їх у Німеччині. Там вони коштували 3700-4200 євро за одиницю. За нашими підрахунками, вартість одного причепа з розмитненням у середньому обходилася ТОВ «Активбуд-М» у 205 900 грн. Фірма ремонтувала, фарбувала причепи — і продавала (на замовлення виконкому) вже в 5 разів дорожче, фактично за ціною нових. За кожен вживаний причеп мерія платила більше мільйона.

Тепер ціни на товари мають дослідити правоохоронці. Справу розслідує Кременчуцьке районне управління поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури.

Довідково: Transparency International Ukraine — представник глобального руху Transparency International, що комплексно підходить до розробки і впровадження змін задля зниження рівня корупції. ТІ Україна адмініструвала реформу публічних закупівель та публічних продажів і оренди. Організація передала державі відповідні електронні системи, адміністраторами яких стали держпідприємства ProZorro та ProZorro.Продажі. Через повномасштабну війну організація додала ще два важливих напрями роботи. Це прозора та ефективна відбудова України та конфіскація російських активів, які мають допомогти у відновленні держави.

А тим часом…

… мерія купила без тендерів ще дві партії вживаних причепів «після капремонту та переоснащення». Звіти та договори розміщені 20 жовтня у ProZorro. Постачальники все ті ж, уже знайомі фірми: