На війні Росії проти України загинув кременчужанин Василь Куковинець

Сьогодні, 16:57 Переглядів: 929

17 жовтня 2023 року загинув Куковинець Василь Іванович під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії російської федерації проти України поблизу населеного пункту Колесніківка, Харківської області. Про це повідомили в департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Зазначається, що Василь був призваний на військову службу 10 березня 2023 року та був головним сержантом. У нього залишились мати, дружина та доньки.

Поховання Василя Куковинця відбудеться 30 жовтня, а саме:

11:00 - прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;

12:00 - прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13:00 - виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» висловлює співчуття родині та друзям загиблого.