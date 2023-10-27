На заправках Полтавщини продовжує дорожчати газ: вартість пального 27 жовтня

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Напередодні вихідних, у п'ятницю, 27 жовтня, ціни на бензин та дизель на заправках Полтавщини не зростали. А от вартість зрідженого газу продовжувала зростати - середні ціни на нього збільшилися від 20 копійок до 1 грн за літр. Ціни на газ сьогодні не підвищували тільки на заправках Авіас та Автотрансу.

Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні воно майже припинилося.

Нагадаємо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.

Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 27.10.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 58,07 0,00 0% Бензин А-95 55,63 -0,00 0% Бензин А-92 53,87 -0,00 0% Дизельне пальне 55,67 +0,09 +0,160% Газ автомобільний 27,23 +0,39 +1,428%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 27.10.2023 р.