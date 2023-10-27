На заправках Полтавщини продовжує дорожчати газ: вартість пального 27 жовтня

Напередодні вихідних, у п'ятницю, 27 жовтня, ціни на бензин та дизель на заправках Полтавщини не зростали. А от вартість зрідженого газу продовжувала зростати - середні ціни на нього збільшилися від 20 копійок до 1 грн за літр. Ціни на газ сьогодні не підвищували тільки на заправках Авіас та Автотрансу.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні воно майже припинилося.
Нагадаємо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
58,07
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
55,63
|-0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
53,87
|
-0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
55,67
|+0,09
|+0,160%
|
Газ автомобільний
|
27,23
|+0,39
|+1,428%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
27,49
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
54,40
|
27,20
|
U.GO
|
|
55,45
|
53,45
|
54,75
|
27,75
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
28,98
|
Авіас
|
56,50
|
56,00
|
55,00
|
55,00
|
27,09
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
27,28
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,99
|
27,39
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
28,40
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
53,90
|
26,90
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