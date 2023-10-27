Кременчуцька міська рада збільшила фінансування Програми допомоги військовим частинам

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 179

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася сьогодні, 27 жовтня, депутати затвердили міську Програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам ЗСУ, НГУ, СБУ, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони, питань територіальної оборони на 2022-2024 роки у новій редакції.

Обсяг коштів по програмі збільшили на 500 тисяч гривень, а загальні витрати по всій програмі склали 69,5 млн грн.

Головним розпорядником коштів визначений виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

На сесії також були затверджені рішення міськвиконкому про виділення коштів зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади на потреби різних військових частин ЗСУ на загальну суму понад 8,9 млн грн.